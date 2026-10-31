Joia do Bayern entra na mira de gigantes da Premier League

O atacante Lennart Karl, de 18 anos, desponta como um dos nomes mais visados para a próxima janela de transferências do futebol internacional. O jogador do Bayern de Munique atrai o interesse direto de três forças da Premier League: Arsenal, Liverpool e Manchester United. De acordo com informações reveladas pelo jornalista Christian Falk, do podcast CF Bayern Insider, os clubes ingleses iniciaram movimentações para entender o momento do jovem na Alemanha e averiguar a existência de insatisfação com a minutagem atual.

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Gigantes da Premier League testam terreno por Lennart Karl, atacante de 18 anos do Bayern (Foto: Reprodução / X)

Intermediários ligados às equipes britânicas já realizaram sondagens preliminares para checar as condições de uma investida. Após causar forte impacto em sua temporada de estreia no elenco profissional, Karl perdeu espaço sob o comando do técnico Vincent Kompany, enfrentando concorrência acirrada no setor ofensivo e a chegada de novos reforços.

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O cenário interno ganhou contornos de tensão após declarações públicas de Uli Hoeneb, presidente de honra do Bayern de Munique, que cobrou os pés no chão do atacante:

— Ele está longe de ser uma superestrela. Jogadores jovens precisam de humildade — disparou o dirigente bávaro.

Apesar dos ruídos e do interesse estrangeiro, a cúpula do Bayern de Munique não demonstra intenção de abrir mão do atleta de forma imediata. O clube mantém confiança no teto de evolução do jogador e sustenta uma posição confortável no mercado, amparada por um contrato válido até o meio de 2029. No momento, não existem conversas ativas para extensão do vínculo.

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Avaliado no mercado da bola em cerca de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 365 milhões), Lennart Karl é visto pelos gigantes ingleses como um investimento acessível diante do potencial técnico e da idade,.