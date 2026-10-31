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Atlético de Madrid vence Levante e assume liderança provisória da La Liga

Grimaldo e Simeone marcam os gols da vitória do time de Madri

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 13:04
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Grimaldo marca para o Atlético de Madrid
Grimaldo marcou um dos gols da vitória do Atlético de Madrid (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

O Atlético de Madrid venceu o Levante por 2 a 0 neste sábado (31), no Estadio Ciudad de Valencia, pela 11ª rodada da La Liga 2026/2027. Os gols foram marcados por Alejandro Grimaldo e Giuliano Simeone.

Com o resultado, o Atlético de Madrid assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol, com 28 pontos. O Levante, por sua vez, ocupa a 16ª posição, com dez. Na próxima rodada, os colchoneros vão enfrentar o Barcelona, em casa. Já o Levante vai visitar o Celta, em Vigo.

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Como foi o jogo entre Levante e Atlético de Madrid

Primeiro tempo

O jogo começou com chances para ambos os lados. Karl Etta Eyong, do Levante, perdeu oportunidade de cabeça logo aos 2 minutos, após assistência de Jeremy Toljan. Aos 10, Dani Requena teve finalização defendida e Thiago Fernández também desperdiçou chance. O Atlético respondeu com Álex Baena e Lee Kang-In, que tiveram oportunidades sem sucesso. Aos 35 minutos, Alejandro Grimaldo abriu o placar para o Atlético de Madrid com um chute no ângulo superior esquerdo, deixando o placar 1 a 0. O Levante ainda tentou reagir com finalizações de Roger Brugué, Karl Etta Eyong e Dani Requena.

Segundo tempo

Na etapa final, o Levante tentou pressionar, mas o Atlético de Madrid manteve o controle. Aos 61 minutos, Giuliano Simeone ampliou para os visitantes após passe em profundidade de Álex Baena, marcando o segundo gol da partida. O Atlético realizou substituições com Jonathan David e Alexander Sorloth entrando no lugar de Lee Kang-In e Julián Alvarez, respectivamente. O Levante também promoveu várias alterações, mas não conseguiu alterar o placar. O Atlético ainda fez outras substituições com Robin Le Normand e Ademola Lookman entrando, mantendo a vantagem até o apito final.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡: O gol de Alejandro Grimaldo aos 35 minutos do primeiro tempo foi decisivo para abrir o placar e dar vantagem ao Atlético de Madrid.

Deu aula 👍: Giuliano Simeone participou diretamente com o segundo gol, consolidando a vitória da equipe visitante.

✅ FICHA TÉCNICA
Levante x Atlético de Madrid
🏆 La Liga 2026/2027 – 11ª rodada
📆 Sábado (31), às 10h (de Brasília)
📍 Local: Estadio Ciudad de Valencia, Valencia (ESP)
🥅 Gols: Alejandro Grimaldo (ATM), 35'/1ºT (0-1); Giuliano Simeone (ATM), 61'/2ºT (0-2)

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Levante
Técnico: Luís Castro
M. Ryan; Nacho Pérez; Ifeanyi Ndukwe; Aïssa Mandi; J. Toljan; Iván Romero; Jon Ander Olasagasti; Dani Requena; Thiago Fernández; Karl Etta Eyong; Roger Brugué.
Entraram: Víctor García; Petar Ratkov; Oriol Rey; Marc Santos; Fuente.

Atlético de Madrid
Técnico: D. Simeone
J. Oblak; Alejandro Grimaldo; Dávid Hancko; Marc Pubill; Marcos Llorente; Álex Baena; Morten Hjulmand; Pablo Barrios; Giuliano Simeone; Julián Alvarez; Lee Kang-In.
Entraram: Ademola Lookman; Jonathan David; Robin Le Normand; Alexander Sørloth.

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