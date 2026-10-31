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Ex-Flamengo, Juninho marca golaço de letra e comanda vitória do Pumas

Centroavante chega a nove gols no Apertura da Liga MX

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 15:01
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Juninho em ação pelo Pumas contra o Puebla, na Liga MX
Juninho em ação pelo Pumas contra o Puebla, na Liga MX (Foto: Divulgação)

Ex-Flamengo, Juninho foi decisivo na vitória do Pumas sobre o Puebla, pela 15ª rodada do Apertura da Liga MX, neste sábado (31). O centroavante balançou as redes pela 5ª vez nos últimos seis jogos, foi eleito o melhor jogador da partida e mantém sua equipe na briga por uma vaga nos playoffs.

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Aos 10 minutos de jogo, Juninho recebeu um cruzamento e finalizou de letra para abrir o placar para o Pumas, fora de casa. O Pueble empatou com Omar Moreno, mas Álvaro Angulo deu a vitória para a equipe do atacante brasileiro nos minutos finais. O ex-jogador do Flamengo comentou sobre a fase vivida na carreira.

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- Fico muito feliz por marcar mais um gol e ajudar a equipe a conquistar uma vitória tão importante. O atacante precisa ter esse tipo de recurso no repertório, então fiquei muito satisfeito por acertar aquela finalização. Na temporada passada, batemos na trave com o vice-campeonato, mas agora temos uma nova oportunidade no Apertura. Queremos fazer uma reta final consistente para garantir a classificação e lutar pelo título.

No Apertura da Liga MX, Juninho chegou a nove gols marcados em 15 partidas e é o vice-artilheiro da competição. De olho na vaga na próxima fase, o Pumas volta a campo no próximo domingo (08), quando recebe o América, atual líder do Campeonato Mexicano. A equipe encerra sua participação na fase classificatória no dia 21, diante do Monterrey, novamente no Estádio Olímpico Universitario.

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