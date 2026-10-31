Ex-Flamengo, Juninho marca golaço de letra e comanda vitória do Pumas
Centroavante chega a nove gols no Apertura da Liga MX
Ex-Flamengo, Juninho foi decisivo na vitória do Pumas sobre o Puebla, pela 15ª rodada do Apertura da Liga MX, neste sábado (31). O centroavante balançou as redes pela 5ª vez nos últimos seis jogos, foi eleito o melhor jogador da partida e mantém sua equipe na briga por uma vaga nos playoffs.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Aos 10 minutos de jogo, Juninho recebeu um cruzamento e finalizou de letra para abrir o placar para o Pumas, fora de casa. O Pueble empatou com Omar Moreno, mas Álvaro Angulo deu a vitória para a equipe do atacante brasileiro nos minutos finais. O ex-jogador do Flamengo comentou sobre a fase vivida na carreira.
- Fico muito feliz por marcar mais um gol e ajudar a equipe a conquistar uma vitória tão importante. O atacante precisa ter esse tipo de recurso no repertório, então fiquei muito satisfeito por acertar aquela finalização. Na temporada passada, batemos na trave com o vice-campeonato, mas agora temos uma nova oportunidade no Apertura. Queremos fazer uma reta final consistente para garantir a classificação e lutar pelo título.
No Apertura da Liga MX, Juninho chegou a nove gols marcados em 15 partidas e é o vice-artilheiro da competição. De olho na vaga na próxima fase, o Pumas volta a campo no próximo domingo (08), quando recebe o América, atual líder do Campeonato Mexicano. A equipe encerra sua participação na fase classificatória no dia 21, diante do Monterrey, novamente no Estádio Olímpico Universitario.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Técnico do Chelsea elogia Estêvão e lamenta gol anuladoHá 1 hora
Futebol Internacional
Ex-Fluminense marca em jogo da Premier LeagueHá 1 hora
Futebol Internacional
Atlético de Madrid vence Levante e assume liderança provisória da La LigaHá 1 hora
Futebol Internacional
Mourinho avalia Bola de Ouro de Kane e defende astros do Real MadridHá 3 horas
Corinthians
Felipe Augusto analisa crise do Corinthians e fala sobre saída precoceHá 3 horas
Fora de Campo
Gol anulado de Estêvão em Chelsea x United repercute: 'Pecado'Há 3 horas
Mais LANCE!