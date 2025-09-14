A derrota do Manchester United para o City no clássico, deixou Roy Keane, um dos maiores ídolos da história do clube, irritado. O ex-jogador não poupou palavras ao analisar o desempenho do time no Etihad Stadium e questionou a qualidade e a postura dos jogadores sob o comando de Ruben Amorim.

Para o ex-capitão, a atuação foi mais um sinal de que a equipe está distante de competir com os principais rivais da Premier League. O United soma apenas uma vitória em quatro jogos no campeonato, além de uma eliminação precoce na Copa da Liga Inglesa para o modesto Grimsby Town. O cenário, segundo Keane, revela que o trabalho de Amorim ainda não surtiu efeito e que os problemas estruturais do elenco permanecem sem solução.

Roy Keane dispara contra Manchester United

Na análise feita para a Sky Sports, Keane afirmou que o time não demonstra intensidade nem espírito competitivo suficiente para enfrentar rivais de peso. O ex-volante ressaltou que, em um clássico dessa magnitude, é inadmissível ver jogadores apáticos e sem reação diante da pressão do adversário.

– Nem um cartão amarelo! O clássico de Manchester está chovendo e pode dar margem a alguns desarmes. Estou cansado de me repetir. É um clássico. Você não deveria poder sair da cama por uma semana depois disso. Tente desarmar, tente bater em alguém. Futebol é um jogo físico – disse Keane.

Keane também classificou o United como uma equipe “muito mediana” e cobrou maior responsabilidade dos atletas experientes. Segundo ele, o elenco não evoluiu em relação à temporada anterior e continua cometendo os mesmos erros defensivos, especialmente nos jogos grandes.

– Com todo o dinheiro que o Manchester United gastou, e mesmo com um novo técnico que precisa de tempo para se adaptar, eles são apenas um time muito mediano nesta Premier League. Não há sinais de que as coisas estejam melhorando. Este time não tem qualidade. Eles têm dificuldades defensivas, há problemas óbvios – criticou o ex-capitão.

Roy Keane jogou no Manchester United de 1993 a 2005 e fez 51 gols em 480 partidas (Foto: AFP)

Durante sua análise, Keane mirou especialmente Luke Shaw, que esteve envolvido em lances decisivos para os gols do City. Para o ex-jogador, o lateral tem repetido falhas ao longo dos anos e não demonstra consistência para estar entre os titulares do United. O irlandês também questionou o desempenho de Bruno Fernandes, capitão atual da equipe, acusando-o de não liderar nem tecnicamente nem emocionalmente.

– Shaw é um jogador internacional, então não pode ser pego dessa forma. Acho que ele vem se safando há anos no United. Sempre machucado e nunca em plena forma. Nós damos desculpas, e então ele joga alguns jogos e toma decisões como se não quisesse derrubar ninguém – afirmou Keane.

O tom duro reflete a frustração do ex-meio-campista com a atual fase do clube. Mesmo reconhecendo que Ruben Amorim tenta implementar um novo sistema, Keane avalia que, sem reforços de peso e sem uma mudança de atitude do elenco, o United continuará estagnado.

– Você olha os resultados, os pontos por jogo, gols a favor e contra. Não é uma boa leitura. Isso me preocupa. Esse time do United não tem essa qualidade real. Eles têm dificuldades defensivas. Obviamente há problemas – completou Keane.

