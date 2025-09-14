Haaland marca doblete e City vence United no Dérbi de Manchester
Time de Pep Guardiola afasta má fase e volta a primeira parte da tabela
O Manchester City venceu o Manchester United por 3 a 0, em clássico válido pela 4ª rodada da Premier League. A partida aconteceu neste domingo (14), no Etihad Stadium. Os gols foram marcados por Haaland, duas vezes, e Phil Foden. Jeremy Doku foi destaque ao distribuir duas assistências.
Com o resultado, o Manchester City se recupera na Premier League e deixa para trás a sequência negativa de duas derrotas. O time chega à primeira parte da tabela e fica na 8ª posição. O Manchester United, por outro lado, ocupa o 14º lugar na Premier League.
Manchester City x Manchester United: como foi o jogo?
O dérbi de Manchester começou eletrizante. Aos 14 segundos de jogo, o United, que iniciou com a posse de bola, se atrapalhou na defesa. O City recuperou a bola e serviu Haaland, que chutou rente à trave.
Depois do susto inicial, os times ficaram mais ligados. Apesar do jogo permanecer animado, os ataques perigosos ficaram mais raros. Ainda assim, era um bom confronto, sem nenhuma das equipes se acuar. Ambas alternavam períodos de ataque, com o Manchester City mais incisivo, explorando a velocidade de Doku nas descidas.
Aos 17 minutos, o placar foi aberto. O City pressionava no ataque. Rodri cadenciou e tocou para Doku, que, rápido como um raio, driblou Luke Shaw e entrou na área. O belga cruzou, a bola rebateu em Ugarte e voltou para ele, que cruzou de novo, encontrando Phil Foden. O camisa 47 cabeceou com categoria para marcar o primeiro gol do clássico.
Após o gol, o United passou a atacar mais, e o City recuou para conter os avanços dos Red Devils. A defesa liderada por Rúben Dias era implacável e conseguia neutralizar as tentativas do rival com êxito. Para tentar furar o bloqueio, o United manteve a posse de bola e procurou atrair o City ao meio de campo para lançar seus atacantes em velocidade. A estratégia funcionou parcialmente: Sesko e Mbeumo tiveram boas oportunidades para empatar, mas desperdiçaram.
O primeiro tempo acabou sendo marcado pela disputa no meio-campo. Os times chegavam pouco ao gol com perigo, deixando o jogo truncado no setor central. Apesar disso, não foi uma etapa morna, mas equilibrada e intensa. Na volta do intervalo, o panorama mudou. O City voltou mais elétrico e aumentou a pressão em busca do segundo gol. O time de Pep Guardiola impunha ritmo forte e criava mais chances.
A pressão deu resultado. Em lateral cobrado por Nico O'Reilly, Phil Foden recebeu entre as pernas de Ugarte, driblou e tocou para Doku, que lançou Haaland. O norueguês, com categoria, tocou por cobertura para marcar o segundo do City.
Minutos depois, Haaland teve outra chance clara: o City pressionou a saída de bola e o United errou, servindo Doku. O belga acionou Haaland após um corta-luz de Reijnders. O atacante tentou driblar Bayindir, mas a bola resvalou no goleiro e voltou para ele em posição difícil. Mesmo assim, Haaland chutou sem goleiro, mas acertou a trave.
O jogo, já animado, ficou ainda mais eletrizante. Entre os 10 e 20 minutos da segunda etapa, o United teve sua chance mais clara: Dorgu cruzou para a área, Mbeumo acertou um belo voleio, mas Donnarumma fez grande defesa.
Aos 22 minutos, Haaland se redimiu da chance perdida. O United tentava pressionar e avançava as linhas, mas o City apertava a saída. Em um mau domínio de Luke Shaw, a bola sobrou para Maguire, que, pressionado por Haaland, afastou mal. Bernardo Silva recuperou e lançou o norueguês, que disparou livre após Maguire ter ficado fora de posição. Frente a Bayindir, Haaland marcou o terceiro dos Citizens.
O que vem por aí?
Após o resultado, o Manchester City volta a campo na quinta-feira (18), quando enfrentará o Napoli, pela Champions League, às 16h (de Brasília). O Manchester United, por sua vez, terá outro clássico no próximo sábado (20), às 13h30 (de Brasília), contra o Chelsea.
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 3x0 Manchester United
4ª rodada — Premier League
🗓️ Data e horário: domingo, dia 14 de setembro às 12h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
🥅 Gols: Foden (MCI 18'/1T); Haaland (MCI 8'/2T); Haaland (MCI 22'/2T)
🟨 Cartões amarelos: --
🟥 Cartões vermelhos: --
🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol, Nico O'Reilly; Bernardo Silva (Aké), Rodri (Nico González), Reijnders; Doku (Savinho), Foden, Haaland (Oscar Bobb)
🔴 Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)
Bayindir; Yoro (Maguire), De Ligt, Luke Shaw; Mazraoui (Mainoo), Bruno Fernandes, Ugarte (Zirkzee), Dorgu; Diallo, Mbeumo; Sesko (Casemiro)
