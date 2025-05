Rooney ataca Haaland: ‘Messi e Cristiano Ronaldo não fariam isso’

Dois dias após da final da Copa da Inglaterra, onde o Manchester City saiu derrotado pelo Crystal Palace, um lance ficou marcado negativamente para os Citizens. Ainda no primeiro tempo, Marmoush teve a chance de empatar de pênalti em uma bola dada por Haaland. O egípcio não converteu a cobrança, e o ato do norueguês não foi bem recebido por Rooney.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na final, aos 36' minutos da primeira etapa, Bernardo Silva sofreu falta na grande área. O batedor oficial, Haaland, no entanto, deu a bola para Marmoush, que cobrou a penalidade e parou em Henderson, goleiro adversário, ocasionando na manutenção da vitória e título do Crystal Palace. Para Wayne Rooney, lendário jogador da Inglaterra, o ato do atacante norueguês nunca vai o botar em prateleira de astros mundiais, como Cristiano Ronaldo e Messi.

continua após a publicidade

Rooney se aposentou dos gramados em 2021 (Foto: Reprodução/Instagram)

- Erling Haaland é um atacante de classe mundial, mas se estamos falando de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo… não tem como eles darem a bola para mais ninguém - afirmou Rooney, sobre o ato de Haaland ao dar a bola par Marmoush.

- Quando ele perde chances, acho que dá para ver que isso o afeta. Talvez a ideia de cobrar um pênalti em Wembley tenha sido demais para ele. Nunca se sabe, ele é um ser humano - completou o ídolo da Inglaterra e do Manchester United, sobre Haaland escolher não cobrar o pênalti.

continua após a publicidade

Rooney também botou Mbappé no bolo

O ex-jogador dos Red Devils também fez questão de botar Mbappé na comparação entre Messi e Cristiano Ronaldo, assim como Haaland. Rooney relembrou a rotação nas cobranças de pênalti do Real Madrid, onde o francês não era o batedor oficial, dividindo o cargo com Bellingham e Vini Jr. Para o inglês, isso que diferenciaria os dois astros de Cristiano Ronaldo e Messi, a quem, supostamente, Haaland e Mbappé vieram para substituir.

- É isso que separa esses dois, Messi e Cristiano Ronaldo, de Erling Haaland ou Kylian Mbappé. Eles são egoístas e querem marcar gols em todos os jogos - disse Wayne Rooney.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.