Ronald Pereira avalia temporada no Swansea como positiva

Finalizada a EFL Championship no último fim de semana, o brasileiro Ronald Pereira, do Swansea, fez um balanço favorável do seu desempenho nos últimos nove meses. Com dez participações em gols em 49 partidas, o sul-mato-grossense avalia como positiva a sua primeira temporada completa no futebol inglês.

- Na temporada 2023/24, estreei pelo Swansea em 30 de janeiro, ou seja, atuei pouco menos da metade dos jogos do time. Dessa vez fiz a pré-temporada com todo o grupo e tive um rendimento, na minha visão, muito bom. Mas tenho certeza que evoluirei ainda mais daqui para frente - afirmou.

Ronald já soma 67 partidas com a camisa do Swansea. Antes, defendeu o Estrela Amadora de Portugal em 55 oportunidades, participando diretamente de dez gols. Nascido em Corumbá, Ronald atuou por Atlético Goianiense e Guarani no futebol brasileiro. O atleta de 23 anos se diz bastante feliz com o momento de sua trajetória profissional.

- A felicidade é enorme. Embora tenha muito o que conquistar no futebol, já me considero um vencedor. Tão jovem, já estar onde estou, ser respeitado no maior centro de futebol do planeta, tudo isso parece um sonho, mas felizmente é bem real - concluiu.

🔢 Números de Ronald Pereira pelo Swansea em 2024/25

⚽ 49 jogos

🥅 3 gols

📤 7 assistências

✅ 18 vitórias

🟰 10 empates

❌ 21 derrotas

