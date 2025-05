Destaque do Real Madrid revela idolatria por ex-Palmeiras e Cruzeiro

Em carta aberta, Arda Güler do Real Madrid detalhou a carreira e revelou idolatria pelo brasileiro Alex, ex-Palmeiras e ex-Cruzeiro. O turco confirmou que o meia é ídolo na Turquia e "salvador" do seu clube do coração, o Fenerbahçe.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Arda Güler, em carta publicada no portal The Players Tribune, contou o início da trajetória profissional e mencionou momentos marcantes no futebol.

O atleta relembrou o começo no Fenerbahçe e o destaque nas categorias de base, que o levaram a integrar o time principal ainda novo e vestir a tão emblemática camisa 10.

continua após a publicidade

Nesse momento, Güler sentiu a responsabilidade do número e do legado de um jogador brasileiro, Alex. Segundo o jogador, foi uma honra vestir o número do paranaense, que possui sete títulos com o clube.

➡️Atuação de joia do Real Madrid faz jornal questionar titularidade de Rodrygo

Confira declaração de Arda Güler na íntegra!

— Como você sabe, a camisa 10 é sagrada na Turquia. Não é apenas “o jogador criativo”. É o nosso salvador. É o Alex, o verdadeiro Alex. (Procure por ele no YouTube, você não vai se arrepender.) Naquela época, eu já havia realizado meu terceiro sonho: ser o camisa 10 do Fenerbahçe. Quando vesti aquela camisa pela primeira vez... eu nem sei como descrever. Eu não estava apenas seguindo os passos do Alex. Eu estava assumindo a responsabilidade criativa de todo o time e de milhões de torcedores. Foi um privilégio. Uma honra. Um sonho. Arda Güler, o camisa 10 do Fenerbahçe. Foi quase como conquistar um troféu. Quando coloquei aquela camisa, me senti invencível. — disse o turco.

continua após a publicidade

Alex, ídolo de Arda Güler, conquistou a Libertadores com o Palmeiras. (Foto: Divulgação Palmeiras).

Relembre passagem de Alex pelo Palmeiras e Cruzeiro

Alex, nascido no Paraná, é um ex-meia, que encantou durante 1995 e 2014, com gols de placa, passes precisos, dribles desconcertantes e muitos títulos. Alex conquistou a Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, três estaduais, três Campeonatos Turcos e duas Copa Américas com a Seleção Brasileira, entre outros títulos.

Em 1997, Alex se tornou jogador do Palmeiras e, no clube, jogou por seis temporadas. No Verdão, o meia participou de 243 partidas e acumulou 121 vitórias, 65 empates e 57 derrotas.

No paulista, o paranaense marcou 78 gols e conquistou títulos importantes como Copa do Brasil e Copa Mercosul em 1998, e Copa Libertadores da América em 1999.

Outro clube brasileiro em que o atleta se destacou foi o Cruzeiro. Em 2001, Alex se tornou jogador da Raposa, mas fez breve passagem. O meia voltou ao clube em 2002 e, agora sim, marcou a história do mineiro.

Alex disputou 122 jogos pelo clube e acumulou 77 vitórias, 20 empates e 25 derrotas. No Cruzeiro, o jogador liderou a lendária campanha para vencer a tríplice coroa em 2003, com o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Mineiro.