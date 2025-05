Yamal ou Rayan? Astro do Barcelona não é reconhecido e vira fotógrafo

Uma das joias do Barcelona, Lamine Yamal, não foi reconhecido na Espanha e virou fotógrafo de um grupo de mulheres que pediram para ele tirar uma foto. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o jogador, quando questionado sobre o próprio nome, disse que se chamava Rayan.

Protagonista do líder da La Liga, Yamal é um dos nomes mais conhecidos quando se fala da temporada atual do futebol internacional. Apesar dos apenas 17 anos, o jogador acumula prêmios e é a joia do Barcelona e da Seleção da Espanha.

Por isso, o esperado é que Yamal seja reconhecido por onde passa, certo? Errado. Neste sábado (10), um vídeo do jogador viralizou na rede social X, antigo twitter, justamente por mostrar o contrário.

O atacante não foi reconhecido por um grupo de mulheres que pediu para que ele tirasse uma foto delas. Depois de uns minutos, em dúvida com o rosto familiar, uma das moças perguntou o nome de Lamine, que inventou que se chamava Rayan.

Apesar do nome inventado, algumas das mulheres suspeitaram de que fosse o jogador.

Com Yamal, Barcelona enfrenta Real Madrid na La Liga

A bola rola para Barcelona e Real Madrid neste domingo (11), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Montjuïc, na Catalunha (ESP), em jogo válido pela 35ª rodada de La Liga. O confronto terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Caso vença, o Barcelona abrirá sete pontos de vantagem em relação ao rival, que está em segundo, e só precisará de uma simples vitória nos três compromissos posteriores para erguer o troféu de La Liga. Espanyol, Villarreal e Athletic Bilbao são os confrontos que restarão após o dérbi.

Fermín López comemora seu gol junto de Lamine Yamal no jogo do Barcelona contra o Valladolid (Foto: CESAR MANSO / AFP)

