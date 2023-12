A equipe de José Mourinho abriu o placar nos primeiros minutos, com um belo gol de Lukaku. Mesmo com a vantagem, a Roma seguiu atacando e quase chegou no segundo gol, mas uma expulsão mudou tudo. Na metade do segundo tempo, Nicola Zalewski foi expulso para os Lobos e no minuto seguinte, a Fiorentina empatou. Com um a mais, a Viola pressionou, mas parou no goleiro Ruí Patrício. Nos minutos finais, Lukaku foi mais um a recber o cartão vermelho, mas o empate persistiu.