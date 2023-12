Em baixa no Flamengo, Gabigol é o grande sonho de Augusto Melo. O novo mandatário chegou a dizer que o centroavante é “a cara” do Corinthians, mas a nova diretoria trata a chegada do camisa 10 como sonho e não abriu negociações com o clube carioca e o staff do atleta. Gabigol possui vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2024, mas as partes encaminharam uma renovação dezembro de 2028.