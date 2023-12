A primeira etapa foi tranquila para o Atléti, que marcou logo aos oito minutos com Antonie Griezmann. No entanto, o gol foi anulado, após o VAR indicar o impedimento do francês. Não demorou muito, porém, para os mandantes abrirem o placar de fato: aos 17'/1ºT, Álvaro Morata balançou as redes e marcou o primeiro. Logo depois, aos 22 minutos, Ángel Correa fez o segundo dos Colchoneros.