Rolé aleatório: Filho de Ronaldinho Gaúcho fecha com clube inglês

É a segunda passagem do atacante pelo futebol inglês
Nesta quarta-feira (10), João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, assinou contrato com o Hull City. O atacante de 20 anos é o novo reforço do time da segunda divisão da Inglaterra. O jogador estava Burnley até a temporada passada.
Segundo o jornal The Sun, o filho de Ronaldinho Gaúcho será integrado ao elenco sub-21 do Hull City. O time principal disputa a EFL Championship, segunda divisão da Inglaterra. Na última temporada, o clube de East Yorkshire terminou na parte de baixo da tabela e não conseguiu acesso à Premier League.
A primeira experiência de João Mendes na Europa foi no Barcelona B. O atacante chegou em 2023, mas não se firmou na equipe da Catalunha. Em 2024, o filho de Ronaldinho fechou vínculo com o Burnley até 2026.
Durante passagem pelo clube inglês, João Mendes marcou um gol e duas assistências, em cinco partidas disputadas na Premier League Cup, torneio sub-21. O filho de Ronaldinho Gaúcho foi liberado após campanha de acesso à Premier League da equipe principal.
No Brasil, João Mendes atuou nas categorias de base do Cruzeiro antes de iniciar sua trajetória no velho continente. O atacante chegou à Toca da Raposa com apenas 13 anos. O jogador participou de competições da categoria de base e conquistou títulos com a Raposa.
O Hull City busca se firmar na briga pelo acesso à Premier League. Neste começo de temporada, o time ocupa o 17º lugar da Championship e soma duas derrotas nas quatro partidas iniciais da competição.
