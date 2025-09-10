menu hamburguer
Rolé aleatório: Filho de Ronaldinho Gaúcho fecha com clube inglês

Janaína Mendes mãe do filho do Ronaldinho Gaúcho
imagem cameraJanaína, mãe de João, e Ronaldinho juntos em evento (Reprodução/Instagram Ronaldinho Gaúcho)
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
11:42
Nesta quarta-feira (10), João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, assinou contrato com o Hull City. O atacante de 20 anos é o novo reforço do time da segunda divisão da Inglaterra. O jogador estava Burnley até a temporada passada.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornal The Sun, o filho de Ronaldinho Gaúcho será integrado ao elenco sub-21 do Hull City. O time principal disputa a EFL Championship, segunda divisão da Inglaterra. Na última temporada, o clube de East Yorkshire terminou na parte de baixo da tabela e não conseguiu acesso à Premier League.

A primeira experiência de João Mendes na Europa foi no Barcelona B. O atacante chegou em 2023, mas não se firmou na equipe da Catalunha. Em 2024, o filho de Ronaldinho fechou vínculo com o Burnley até 2026.

João Mendes - Barcelona - Filho Ronaldinho Gaúcho
João Mendes na assinatura de contrato com o Barça (Divulgação/Barcelona)

Durante passagem pelo clube inglês, João Mendes marcou um gol e duas assistências, em cinco partidas disputadas na Premier League Cup, torneio sub-21. O filho de Ronaldinho Gaúcho foi liberado após campanha de acesso à Premier League da equipe principal.

No Brasil, João Mendes atuou nas categorias de base do Cruzeiro antes de iniciar sua trajetória no velho continente. O atacante chegou à Toca da Raposa com apenas 13 anos. O jogador participou de competições da categoria de base e conquistou títulos com a Raposa.

O Hull City busca se firmar na briga pelo acesso à Premier League. Neste começo de temporada, o time ocupa o 17º lugar da Championship e soma duas derrotas nas quatro partidas iniciais da competição.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

