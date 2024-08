Filho de Ronaldinho Gaúcho é contratado por clube da Inglaterra

João Mendes assinou contrato com o Burnley por duas temporadas (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 18:30 • Burnley (ING)

Filho de Ronaldinho Gaúcho, João Mendes foi contratado pelo Burnley, que atua na 2ª divisão da Inglaterra. O jovem de 19 anos assinou seu vínculo até junho de 2026.

Desde 2023, o atacante fazia parte do Barcelona B, mas deixou a Catalunha após o fim de seu contrato. O atleta estará à disposição do técnico Scott Parker a partir da próxima semana em busca do acesso para a Premier League.

No Brasil, João Mendes atuou nas categorias de base do Cruzeiro antes de iniciar sua trajetória na Europa. Embora tenha vencido títulos com a Raposa, o jogador conseguiu uma vaga no Barcelona com um empurrãozinho do pai.

Na Championship, o Burnley conquistou uma vitória na estreia contra o Luton Town, que foi rebaixado da Premier League na última temporada. No sábado (17), o clube inglês recebe o Cardiff.