Rodrygo fica fora da estreia de Arbeloa no comando do Real Madrid

O atacante Rodrygo não foi relacionado para a partida do Real Madrid desta quarta-feira (14), contra o Albacete, pela Copa do Rei. O confronto marca a estreia de Álvaro Arbeloa como treinador da equipe principal merengue, após a demissão de Xabi Alonso.

Além do brasileiro, o Real também não contará com outros nomes de peso do elenco — Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger, Jude Bellingham e o goleiro Thibaut Courtois ficaram fora da lista de relacionados para o duelo.

Rodrygo, Rüdiger e Mbappé já haviam sido ausências no primeiro treino comandado por Arbeloa, na última terça-feira (13). O trio, junto de outros jogadores em fase de recuperação, realizou atividades nas áreas internas do CT de Valdebebas, indicando a decisão da comissão técnica por preservá-los neste início de trabalho.

Rodrygo em ação no clássico entre Atlético de Madrid x Real Madrid (Foto: Fadel Senna/AFP)

Arbeloa concece espaço para jovens do Castilla

Com diversos desfalques, Arbeloa optou por abrir espaço para jovens jogadores com quem trabalhou nas categorias de base do clube. Nomes como Sergio Mestre, Joan Martínez, Jorge Cestero e César Palacios, todos oriundos do Castilla, foram incluídos na relação para a partida.

Em sua coletiva de apresentação, o treinador destacou a importância da base do Real Madrid e demonstrou confiança nos atletas formados em La Fábrica.

— A base do Real Madrid é a melhor do mundo, e isso vem sendo comprovado há muitos anos. Há jogadores formados em La Fábrica espalhados pelo mundo inteiro. Amanhã, inclusive, vamos enfrentar alguns deles. Tive a sorte de treinar muitos jogadores ao longo desses anos, e foram eles que me trouxeram até aqui. Eles têm uma grande oportunidade, porque o treinador do time principal os conhece melhor do que ninguém, e a exigência que transmito a eles é a exigência do Real Madrid. Eles sabem que conto com todos.

Arbeloa também comentou sobre o ambiente do elenco às vésperas do confronto e destacou o entusiasmo dos jogadores, apesar do desgaste recente.

— Encontrei um grupo de jogadores muito motivado. Temos uma temporada inteira pela frente e, apesar do desgaste desta semana, há uma predisposição enorme de todos para estar em campo amanhã. Eles estão com a mesma empolgação que eu, com vontade de que as coisas deem certo, de vencer, brigar por tudo e aproveitar, que é disso que se trata.

Álvaro Arbeloa no primeiro treino como técnico do Real Madrid (Foto: Divulgação/X)

O duelo contra o Albacete será o primeiro teste de Arbeloa à frente do Real Madrid e deve servir como vitrine para jovens talentos da base.

