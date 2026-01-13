Arbeloa é o novo treinador do Real Madrid. O ex-lateral foi promovido ao comando da equipe principal após a saída de Xabi Alonso, decisão tomada depois da derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha e do cenário de instabilidade vivido pelo clube na La Liga. Ídolo discreto como jogador e nome fortemente ligado à base, Arbeloa assume o cargo após construir toda a sua trajetória como técnico nas categorias inferiores do clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos 42 anos, Arbeloa faz sua estreia como treinador de um time profissional. Desde 2020, ele vinha trabalhando exclusivamente em La Fábrica, iniciando no sub-14 e avançando gradualmente até chegar ao Castilla, equipe B do Real Madrid. A promoção representa uma aposta direta do clube em um perfil formado internamente, conhecedor profundo da estrutura e dos jovens talentos de Valdebebas.

continua após a publicidade

Trajetória ligada ao Real Madrid e à seleção espanhola

Como jogador, Arbeloa teve no Real Madrid o principal capítulo de sua carreira. Foram 238 partidas disputadas com a camisa merengue, número superior ao registrado por qualquer outro clube que defendeu. Sua passagem mais longa ocorreu entre 2009 e 2016, período em que integrou dois elencos campeões da Champions League e se consolidou como peça frequente em jogos decisivos. Na reta final, chegou a atuar como capitão em compromissos da Copa do Rei.

Pela seleção espanhola, Arbeloa fez parte da geração mais vitoriosa da história do país. Ele soma 56 jogos pela La Roja e esteve presente nos três grandes títulos do ciclo histórico entre 2008 e 2012. Participou da campanha campeã da Eurocopa de 2008, integrou o elenco vencedor da Copa do Mundo de 2010 e atuou em todos os jogos da Euro 2012, quando a Espanha completou o tricampeonato consecutivo.

continua após a publicidade

Arbeloa foi celebrado pelos companheiros de time (Foto: Javier Soriano / AFP)

Fora de campo, um dos diferenciais apontados internamente é sua capacidade de comunicação. Arbeloa fala inglês com fluência, habilidade adquirida durante as passagens por Liverpool e West Ham. Em um elenco internacional como o do Real Madrid, o domínio do idioma é visto como um recurso importante na relação direta com jogadores estrangeiros.

Durante a carreira como atleta, Arbeloa também ficou conhecido pelo apelido de "Rocky", dado por companheiros em razão da disciplina física e do tempo dedicado à academia.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.