Jornal aponta cinco possíveis reforços após chegada de novo técnico no Real Madrid
Jogadores já trabalharam com Arbeloa no Castilla
Após a mudança no comando técnico, o Real Madrid pode passar a olhar com mais atenção para dentro de casa. Segundo o "Marca", a chegada de Arbeloa ao time principal recolocou La Fábrica no centro do projeto esportivo, com ao menos cinco jovens do Castilla apontados como possíveis reforços para o elenco profissional já no curto prazo. Veja os nomes:
Durante suas temporadas à frente das categorias inferiores, Arbeloa construiu reputação de técnico disposto a acelerar processos e ignorar a idade como barreira. Em boa parte de suas escalações no Castilla, a média etária girava em torno dos 19 anos, reflexo de um trabalho focado em competitividade e formação. Com ele agora no comando do Real Madrid, jogadores que já vinham sendo observados passam a ter caminho mais aberto para o time principal.
Os cinco jovens que ganham força com Arbeloa
Um dos nomes mais citados nos bastidores é Thiago Pitarch. O meio-campista de 18 anos é tratado como uma das grandes descobertas recentes do treinador. Arbeloa foi responsável por promovê-lo rapidamente do Juvenil A ao Castilla, onde se tornou titular. Dinâmico, com boa mobilidade, personalidade forte e leitura de jogo madura, Thiago se encaixa no perfil de meio-campista que o técnico costuma valorizar. A estreia oficial no time principal, que não aconteceu no ciclo anterior, pode enfim sair do papel.
Outro jogador que agrada muito ao novo comandante é Cestero, volante que já recebeu elogios públicos de Arbeloa, que o definiu como "o melhor camisa 6 da Espanha" em sua geração. Forte fisicamente, confiável nos duelos e com boa saída de bola, o jogador foi promovido ainda jovem ao Castilla e já estreou pelo profissional em meio à crise defensiva recente. O Real Madrid, inclusive, renovou seu contrato nas últimas semanas, sinalizando confiança em seu potencial.
No setor ofensivo, César Palacios aparece como um dos preferidos do treinador. Arbeloa vê no atacante características que o lembram Benzema, sobretudo na capacidade de interpretar espaços, se associar aos companheiros e atuar em diferentes funções do ataque. Palacios é visto internamente como um jogador de entendimento acima da média, mesmo que nem sempre seja facilmente compreendido em campo.
Entre os nomes mais experientes do Castilla, Manuel Ángel surge como peça-chave. Capitão da equipe B, o meio-campista é considerado extensão do treinador dentro de campo. Técnico, competitivo e eficiente na criação de superioridade numérica, ele é visto como alguém capaz de executar a filosofia de Arbeloa no mais alto nível. Sua ausência em convocações anteriores para o time principal gerava incômodo interno, cenário que tende a mudar com a nova comissão.
Fechando a lista principal está Joan Martínez, zagueiro apontado como um dos maiores projetos defensivos de La Fábrica. Arbeloa foi responsável por sua ascensão acelerada entre as categorias e nunca escondeu a confiança em seu potencial, mesmo adotando uma política rígida de cobrança e correções públicas. Forte nos duelos, com boa leitura defensiva, o defensor também não chegou a estrear oficialmente sob o comando anterior, apesar da escassez de opções na zaga.
Além desses cinco nomes, outros jovens seguem bem avaliados pelo treinador, como David Jiménez, Fortea, Valde, Aguado, Yáñez, Lamini Fati e Lezcano, todos com histórico de trabalho direto com Arbeloa no Castilla.
