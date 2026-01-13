Novo reforço do Barcelona manda recado ao Real Madrid: 'Ninguém quer ver'
João Cancelo falou sobre a crise em que o clube merengue vive
João Cancelo foi apresentado oficialmente como novo reforço do Barcelona nesta terça-feira (13) e, logo na primeira entrevista coletiva, mandou um recado direto ao Real Madrid. Ao comentar o momento do rival, o lateral português evitou provocações, mas deixou clara a postura competitiva do clube catalão.
– Um clube grande não quer ver outro clube grande afundado. O Barça tenta ganhar sempre, esteja o Real bem ou mal – afirmou Cancelo, ao ser questionado sobre a crise vivida pelo time merengue.
Emprestado pelo Al Hilal até junho, sem opção de compra, Cancelo retorna ao Barcelona após resolver entraves burocráticos que atrasaram o anúncio oficial. O português vestirá a camisa 2 e não escondeu a emoção por voltar ao clube que considera especial, destacando que esperou pela ligação do Barça mesmo tendo outras propostas na mesa.
– Quando surgiu a opção de sair, havia clubes interessados. Mas quando o Deco me ligou, eu disse que ia esperar pelo Barcelona – contou.
João Cancelo quer títulos em sua segunda passagem pelo Barcelona
Durante a coletiva, Cancelo reforçou que chega ao Barcelona com um objetivo claro: ganhar títulos. Em sua primeira passagem, há duas temporadas, o lateral não conseguiu levantar troféus, algo que agora trata como prioridade.
– O Barcelona é um clube vencedor, vive de títulos. Não tive essa sorte na outra etapa e é isso que quero agora – afirmou.
O português também destacou a identificação histórica com o Barça, citando ídolos como Daniel Alves e Ronaldinho, e ressaltou o modelo de jogo implementado desde as categorias de base.
– Sempre gostei de ver o Barcelona jogar. É um clube que mantém o mesmo estilo desde os mais jovens até o time principal, e isso combina comigo. Voltar aqui é como estar em casa – disse.
Em relação ao momento físico, Cancelo garantiu estar apto para atuar. Ele explicou que, após uma lesão em setembro e limitações de estrangeiros no futebol saudita, ficou fora da lista do Al Hilal, mas seguiu treinando normalmente.
– Me sinto muito bem. Estou treinando com o grupo e com a seleção. Estou pronto para jogar – assegurou.
Cancelo revelou que teve o primeiro contato com Hansi Flick no dia da apresentação e elogiou o perfil ofensivo da equipe. Segundo ele, a forma como o Barcelona joga potencializa suas principais características.
– Sou um jogador mais ofensivo e isso encaixa muito bem aqui. Quero desfrutar, ajudar o time e, se possível, ganhar títulos – explicou.
Questionado sobre a concorrência, o lateral adotou um discurso direto. Citou nomes como Koundé, Balde, Gerard Martín e Eric García, mas afirmou que chega para disputar espaço.
– Eles estão indo muito bem, mas eu quero me desafiar e conquistar meu lugar – declarou.
Cancelo também elogiou os jovens do elenco, com destaque para Lamine Yamal, Pau Cubarsí e Fermín. Sobre Lamine, foi enfático ao projetar uma boa parceria.
– Se ele não é o melhor, está no top-3. Acho que vamos ter uma conexão muito boa – afirmou.
Por fim, o português falou sobre a expectativa de atuar no Spotify Camp Nou, agora como jogador do Barcelona.
– Como visitante, não tenho boas lembranças. Sempre sonhei em jogar ali com essa camisa. Não sei se vou chorar, possivelmente sim. É um sentimento único – concluiu o lateral, já integrado ao elenco e disponível para iniciar os trabalhos sob comando de Flick.
