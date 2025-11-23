A poucas horas do duelo entre Real Madrid e Elche, por La Liga, o jornal britânico "The Athletic" publicou uma análise extensa sobre a situação de Rodrygo, questionando o momento do brasileiro e seu papel no elenco comandado por Xabi Alonso. O texto, que repercutiu na Espanha, coloca os holofotes sobre um tema que já vinha ganhando espaço: a queda de protagonismo do atacante.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal afirma que Rodrygo vive uma encruzilhada. Após brilhantes atuações com a Seleção Brasileira na Data Fifa, o atacante volta ao Real Madrid com a missão de provar que ainda pode ser decisivo. Mesmo assim, o The Athletic ressalta que, apesar da boa impressão deixada no período com a amarelinha, sua realidade no clube continua incerta. "Será que consegue brilhar?", questiona a publicação, apontando para um cenário onde não existe espaço para todos – especialmente quando Mbappé e Vini Jr ocupam justamente a zona do campo em que Rodrygo prefere atuar.

continua após a publicidade

O jornal britânico destaca que Rodrygo não vive um momento de baixa por falta de capacidade técnica, mas por conta de um contexto que mudou drasticamente desde o início da era Alonso. Nos primeiros jogos da temporada, o treinador chegou a testá-lo pela esquerda, posição em que o brasileiro se sente mais confortável. Porém, a consistência de Vini Jr e o impacto imediato de Mbappé para o banco.

Rodrygo em ação pelo Real Madrid contra o Real Oviedo (Foto: Cesar Manso/AFP)

Segundo o The Athletic, o jogador nunca escondeu sua preferência por atuar pela esquerda. A análise aponta que, quando colocado nesse setor, Rodrygo produz mais: chuta mais, cria mais situações e se movimenta com maior naturalidade, explorando diagonais para dentro. No entanto, o caminho por ali está praticamente bloqueado. A publicação descreve essa disputa como "uma batalha quase impossível": de um lado, Vini Jr, um dos líderes ofensivos do time; do outro, Mbappé, considerado pelo jornal como "talvez o melhor jogador do mundo hoje".

continua após a publicidade

Diante desse cenário, Alonso necessita de equilíbrio. Seu sistema atual exige responsabilidades defensivas específicas dos pontas, algo que, de acordo com o The Athletic, tem pesado contra Rodrygo. Em especial, a análise relembra que a tentativa de alinhar Bellingham, Vini Jr, Rodrygo e Mbappé no mesmo time gerou desequilíbrios evidentes na temporada passada – e que Alonso não está disposto a repetir o erro.

Rodrygo com confiança abalada

Outro ponto da análise do The Athletic é o lado emocional do brasileiro. Em entrevista ao jornal AS, Rodrygo já havia revelado que lidou com problemas pessoais no fim da última temporada, o que afetou diretamente seu rendimento. O veículo britânico relembra esse contexto para afirmar que o jogador passou por um processo de reconstrução pessoal e profissional.

Carlo Ancelotti, então técnico do Real Madrid, teria percebido o desânimo do atacante e, por isso, optado por poupá-lo em alguns momentos. O jornal cita a conversa do italiano com o jogador – "recupere-se como pessoa antes de voltar como atleta" – como um exemplo da sensibilidade do treinador.

Agora, porém, o obstáculo é menos emocional e mais estratégico. O The Athletic descreve Rodrygo como um jogador "explosivo, mas ainda irregular", ressaltando que, apesar de suas contribuições importantes ao longo dos anos, ele ainda não alcançou o nível de consistência ofensiva de Vini Jr, muito menos a capacidade de desequilíbrio individual de Mbappé.

O jornal também lembra que o clube e Alonso não descartaram a possibilidade de uma saída futura caso apareça uma proposta considerada justa. Embora a publicação admita que isso é improvável para janeiro, reforça que o tema existe internamente – e, por isso, o brasileiro joga não apenas por minutos, mas talvez pelo próprio futuro em Madri.

O olhar britânico e o contraste cultural

Para um país que costuma olhar prioritariamente para a própria liga, dedicar uma análise aprofundada a Rodrygo às vésperas do duelo contra o Elche é, por si só, um indicativo da importância do brasileiro no cenário internacional – mesmo com todas as dificuldades atuais.

O jornal britânico destaca ainda que Rodrygo é um caso raro: trata-se de um jogador que, mesmo sem viver sua melhor temporada, carrega respeito global por sua história no Real Madrid, especialmente em noites europeias. A publicação relembra o famoso duelo contra o Manchester City, em 2022, quando seus dois gols no fim mantiveram viva a campanha que resultaria no 14º título da Champions League do clube.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial