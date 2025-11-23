A estrela do atacante argentino Lionel Messi brilhou neste domingo (23) na vitória do Inter Miami, por 4 a 0, em cima do FC Cincinnati pelas semifinais da Conferência Leste da Major League Soccer (MLS). "La Pulga" abriu o placar para a equipe da Flórida, ainda no primeiro tempo, enquanto Silvetti e Allende, que fez dois gols, fecharam a conta para o time comandado por Javier Mascherano.

Messi marca de cabeça para o Inter Miami

No início da partida, as melhores chances foram para o Inter Miami. Logo aos quatro minutos, Baltasar Rodrígues recebeu passe de Lionel Messi e chutou de fora da área dando trabalho para o goleiro adversário.

Um minuto depois, Messi cruza na área do FC Cincinnati e encontra Mateo Silvetti que acaba cabeceando pra fora.

Inspirado em Gabriel Batistuta, atacante argentino que fez história na Fiorentina, da Itália, Lionel Messi, apesar dos seus 1,70m de altura, recebeu cruzamento perfeito de Mateo Silvetti, dando uma testada para fazer 1 a 0 para o Inter Miami. Veja o lance no vídeo abaixo:

No segundo tempo a goleada do Inter Miami

Terminada a etapa inicial com 1 a 0 no placar, o Inter Miami voltou para o segundo tempo com mais vontade para ampliar o marcador. Aos 12 minutos, foi a vez de Mateo Silvette deixar o dele. O atacante chutou de perna direita, dentro da área do FC Cincinnati, para vencer o goleiro rival.

Cinco minutos depois foi a vez de Tadeo Allende fazer 3 a 0 para a equipe da Flórida. Após contra ataque, Allende foi quem encerrou a goleada após receber passe em profundidade de Lionel Messi.

Messi comemora gol de cabeça na vitória do Inter Miami (Foto: Chandan Khanna/ AFP)

Agora, o Inter Miami aguarda o vencedor Filadélfia e New York City para a final da conferência Leste da Major League Soccer (MLS) ainda sem data definida.

FICHA TÉCNICA - FC CINCINNATI 0 X 4 INTER MIAMI

📆Data e horário: 23 de novembro (sábado), às 19h (de Brasília)

⚽Competição: Semifinal de Conferência - MLS

🏟️Local: TQL Stadium, Cincinnati - Ohio

🥅Gol: Lionel Messi 18'/1ºT, Silvetti 12'/2ºT e Allende 17' e 29'/2ºT (Inter Miami)

🗣️Árbitro: Drew Fisher (CAN)

Técnico: Pat Noonam

FC Cincinnati: Celentano; Hagglund (Ayoub Jabbari), Robinson e Hadebe (Alvas Powell); Echenique (Yuya Kubo), Bucha (Obinna Nwobodo), Evander, Gidi e Engel (Luca Orellano); Denkey e Brenner.

Técnico: Javier Mascherano

Inter Miami: Rìos Novo; Weigandt, Falcón, Allen (Tomás Avilés) e Alba; De Paul, Busquets e Rodríguez (Segovia); Allende (Luis Suárez), Messi e Silvetti (Yannick Bright).

