Os últimos 30 jogos do Real Madrid podem ser analisados sob diferentes perspectivas, mas um dado em comum se destaca: Rodrygo não fez nenhum gol; o período abrange partidas desde a temporada passada até a primeira metade da campanha 2025/26. O brasileiro igualou a pior sequência de partidas sem marcar registrada por um atacante do clube em seus 123 anos de história.

O jejum de Rodrygo iguala o de Mariano Díaz, atual atacante do Alavés, que permaneceu 30 jogos sem marcar pelo Real entre 2018 e 2023, totalizando 986 minutos em campo; à época, o dominicano ocupava posição de reserva e teve poucas oportunidades. O brasileiro superou o número em minutos sem gol, mas ainda não alcançou a marca de Rafa Marañón, lendário atacante do Espanyol, que ficou 1416 minutos sem marcar em 29 partidas pelos Merengues. Com os 30 jogos consecutivos sem gols, Rodrygo totaliza 1339 minutos: 77 de igualar o recorde do ex-jogador no clube.

O último gol do camisa 11 pelo Real na La Liga ocorreu em 19 de janeiro de 2025 (315 dias), contra o Las Palmas, enquanto seu último tento na Champions League foi em 4 de março do mesmo ano (232 dias), diante do Atlético de Madrid, ambos pela temporada 2024/25. O atacante integra a entidade desde 2018 e contabiliza 285 partidas pelo clube, com 68 gols e 53 assistências, sendo utilizado de forma alternada entre a titularidade e o banco de reservas, e chegando a ser considerado um talismã em grandes jogos continentais para a equipe.

Rodrygo, do Real Madrid, reage durante a partida contra o Elche no Estádio Martínez Valero ( Foto:Jose Jordan/AFP)

2025/26 ⚽

Nesta temporada, Rodrygo passou a atuar majoritariamente no lado esquerdo do ataque no esquema proposto por Xabi Alonso, em sua primeira temporada como técnico. Assim, ele recebe oportunidades ocasionais em sua posição preferida, competindo pelo setor com Vini Jr, titular incontestável no período em que Carlo Ancelotti comandava a equipe. Naquela época, o Menino da Vila atuava na ponta-direita e em outras lacunas do ataque.

Na última partida contra o Girona, no domingo (30), que terminou em empate por 1 a 1, Rodrygo entrou aos 28 minutos do segundo tempo no lugar de Aurélien Tchouaméni e, mais uma vez, não aproveitou os poucos minutos em campo, em jogo no qual o Real perdeu a oportunidade de reassumir a liderança da La Liga, agora nas mãos do rival Barcelona.

