Brasileiro marca e 'apaga fogo' de ex-Flamengo na Itália; veja o gol

Em confronto decisivo pela liderança da Serie A, o Napoli venceu a Roma por 1 a 0 neste domingo (30), no Estádio Olímpico. A partida foi marcada pelo duelo entre dois brasileiros: David Neres, autor do gol que garantiu a vitória napolitana, e Wesley, atleta já observado pela comissão técnica da Seleção Brasileira.

David Neres ⚡

Após receber passe em profundidade de Rasmus Højlund pelo lado esquerdo em rápido contra-ataque, o ponta-direita ultrapassou a marcação e ficou cara a cara com o goleiro Mile Svilar, deslocando a bola no canto com a canhota aos 36 minutos do primeiro tempo. Abaixo, confira o gol da partida:

No final do jogo, o craque da partida precisou ser substituído aos 40 minutos do segundo tempo, dando lugar ao grandalhão Lorenzo Lucca. Desde sua chegada em 2024, o jogador vive seu melhor momento com a camisa do clube. Na trajetória, são 46 atuações, com seis gols e 11 assistências.

Wesley 💨

Wesley, mais uma vez, foi escalado como titular na ala esquerda, posição que vem ocupando nos últimos jogos, e realizou uma atuação regular, sem criar oportunidades de ataque significativas. O cria do Flamengo permaneceu em campo por 82 minutos, quando foi substituído pelo interminável Stephan El Shaarawy. A primeira temporada do brasileiro no Giallorossi, cabe destacar, é considerada positiva até o momento pela imprensa local: 16 exibições, com dois gols.

Assim, no duelo entre o atual campeão nacional e a equipe que mais vinha em ascensão no país, prevaleceu a experiência do time mais acostumado a lidar com situações de pressão em competições nacionais nos últimos anos.

Wesley, da Roma, observa durante a partida contra o Napoli no Estádio Olímpico (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

2025/26 na Itália 🟢⚪🔴

Com o resultado, a equipe treinada por Antonio Conte assumiu a vice-liderança da Série A com 28 pontos — mesma pontuação do líder Milan, atrás apenas pelo critério de saldo de gols, inferior por um gol. A equipe soma nove vitórias, um empate e três derrotas, com 20 gols marcados e 11 sofridos. O time treinado por Gian Piero Gasperini permanece no topo da tabela, em quarto lugar, com 27 pontos, campanha formada por nove vitórias e quatro derrotas, além de 15 gols anotados e sete sofridos.

O próximo compromisso do Napoli será pelas oitavas de final da Copa da Itália, contra o Cagliari, em casa, nesta quarta-feira (3), às 14h (de Brasília); pelo campeonato nacional, entretanto, a equipe enfrenta um dos duelos mais aguardados da 15ª rodada, diante da Juventus, no domingo (7), às 16h45. A Roma, que terá a semana livre, volta a campo também no domingo (7), às 11h (de Brasília), para encarar o mesmo Cagliari pela Serie A.

