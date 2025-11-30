menu hamburguer
Fora de Campo

Europeus se derretem por cria do Palmeiras contra o Real: 'Fantástico'

Time comandado por Xabi Alonso perdeu a chance de assumir a liderança

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/11/2025
21:12
Real Madrid's Spanish coach Xabi Alonso is seen before the Spanish League football match between Real Madrid CF and Valencia CF at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on November 1, 2025. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
imagem cameraXabi Alonso, técnico do Real Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
A atuação de um cria do Palmeiras contra o Real Madrid, na noite deste domingo (30), repercutiu demais nas redes sociais europeias. O time comandado por Xabi Alonso empatou com o Girona e perdeu a chance de assumir a liderança de La Liga.

Nos últimos meses, a liga espanhola se acostumou a assistir atuações de gala do zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras. Nesta rodada, o jovem foi um dos melhores em campo na partida contra o Real Madrid de Vinicius Júnior.

➡️Justo? Denílson avalia tetracampeonato do Flamengo contra o Palmeiras

Nas redes sociais europeias, muitos torcedores enlouqueceram com a atuação de Vitor Reis. O jovem formado nas categorias de base do Palmeiras foi muito celebrado por espanhóis e ingleses. Veja os números e comentários abaixo:

Vitor Reis, ex-Palmeiras, em ação pelo Girona (Foto: Reprodução/Girona)
Veja comentários sobre a atuação do ex-Palmeiras

Tradução: 19 anos de idade. Está se tornando um zagueiro central fantástico.

Tradução sobre o cria do Palmeiras: Vitor Reis foi bem no jogo. Talvez a gente não precise contratar um zagueiro, acho que Reis será ok para nós na temporada que vem.

Tradução sobre o ex-Palmeiras: Vitor Reis é muito, muito bom

Tradução: Vitor Reis está tendo um ótimo jogo mais uma vez.

O jogo

Girona e Real Madri ficaram no empate de 1 a 1 pela 14ª rodada de La Liga, neste domingo (30), no estádio Montivili na Catalunha. Com o resultado, a equipe comandada por Xabi Alonso deixou de assumir a liderança da competição e agora soma 33 pontos, um a menos do que o líder Barcelona que tem 34. A atuação de Vitor Reis, criado no Palmeiras, repercutiu muito nas redes sociais.

Os gols do jogo foram marcados por Azzedine Ounahi, para o Girona, no primeiro tempo, e Kylian Mbappe para o Real Madrid, de pênalti, já na segunda etapa.

O próximo compromisso do Real na competição vai ser contra o Celta de Vigo no próximo domingo (07). Já o Girona, do ex-Palmeiras, joga fora de casa, também no próximo domingo (07), contra o Elche. Ambas as partidas são válidas pela 15ª rodada da competição.

