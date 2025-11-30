Europeus se derretem por cria do Palmeiras contra o Real: 'Fantástico'

A atuação de um cria do Palmeiras contra o Real Madrid, na noite deste domingo (30), repercutiu demais nas redes sociais europeias. O time comandado por Xabi Alonso empatou com o Girona e perdeu a chance de assumir a liderança de La Liga.

Nos últimos meses, a liga espanhola se acostumou a assistir atuações de gala do zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras. Nesta rodada, o jovem foi um dos melhores em campo na partida contra o Real Madrid de Vinicius Júnior.

Nas redes sociais europeias, muitos torcedores enlouqueceram com a atuação de Vitor Reis. O jovem formado nas categorias de base do Palmeiras foi muito celebrado por espanhóis e ingleses. Veja os números e comentários abaixo:

Vitor Reis, ex-Palmeiras, em ação pelo Girona (Foto: Reprodução/Girona)

Veja comentários sobre a atuação do ex-Palmeiras

Tradução: 19 anos de idade. Está se tornando um zagueiro central fantástico.

Tradução sobre o cria do Palmeiras: Vitor Reis foi bem no jogo. Talvez a gente não precise contratar um zagueiro, acho que Reis será ok para nós na temporada que vem.

Tradução sobre o ex-Palmeiras: Vitor Reis é muito, muito bom

Tradução: Vitor Reis está tendo um ótimo jogo mais uma vez.

O jogo

Girona e Real Madri ficaram no empate de 1 a 1 pela 14ª rodada de La Liga, neste domingo (30), no estádio Montivili na Catalunha. Com o resultado, a equipe comandada por Xabi Alonso deixou de assumir a liderança da competição e agora soma 33 pontos, um a menos do que o líder Barcelona que tem 34. A atuação de Vitor Reis, criado no Palmeiras, repercutiu muito nas redes sociais.

Os gols do jogo foram marcados por Azzedine Ounahi, para o Girona, no primeiro tempo, e Kylian Mbappe para o Real Madrid, de pênalti, já na segunda etapa.

O próximo compromisso do Real na competição vai ser contra o Celta de Vigo no próximo domingo (07). Já o Girona, do ex-Palmeiras, joga fora de casa, também no próximo domingo (07), contra o Elche. Ambas as partidas são válidas pela 15ª rodada da competição.

