Europeus reagem à atuação de Vini Jr pelo Real Madrid: 'Não suporto mais'

Girona e Real Madrid empataram por 1 a 1 no domingo (30), em jogo válido pela 14ª rodada da La Liga, resultado que frustrou a tentativa dos visitantes de reassumir a liderança do campeonato, então em posse do Barcelona. A atuação coletiva da equipe comandada por Xabi Alonso ficou aquém do esperado, e o desempenho individual de algumas estrelas também gerou insatisfação entre parte da torcida, caso de Vini Jr.

Vinícius foi titular mais uma vez pelo Madrid, atuando pela ponta esquerda do ataque ao lado de Kylian Mbappé, centralizado, e Arda Güler, aberto pela direita. Embora o brasileiro tenha buscado o jogo — com sete finalizações, sendo apenas uma na direção do gol, duas bloqueadas e um impedimento assinalado —, não criou lances de real perigo e acabou alvo de críticas de torcedores, especialmente diante do tropeço da equipe na disputa pelo título. A seguir, confira comentários publicados nas redes sociais sobre o camisa 7:

Tradução: Não suporto mais o Vini Jr. Espero que ele saia do Real Madrid.

Tradução: Vini Jr é o câncer deste time. Ele não é bom nem para servir de escudo. Que jogador vergonhoso.

Tradução: Vini Jr às vezes me lembra Hazard.

Tradução: Vini Jr está dormindo hoje, dois impedimentos por não prestar atenção à jogada.

Como foi a partida? ⚽

O primeiro tempo começou com o Real exercendo forte pressão sobre o Girona, cpor conta da pressão defensiva no campo adversário. Contudo, a melhor oportunidade dos visitantes ocorreu apenas aos 41', quando Mbappé chegou a balançar a rede após se desequilibrar e tocar a bola com a mão, lance posteriormente anulado pelo árbitro após checagem do VAR. Quatro minutos depois, a resposta veio com Azzedine Ounahi, que acertou o ângulo do Thibaut Courtois, para abrir o placar.

Na sgeunda etapa, o Madrid manteve a postura agressiva e, aos 16', Vinícius teve um gol invalidado por impedimento, novamente após revisão do VAR. Pouco depois, o próprio atacante invadiu a área em velocidade pela esquerda e sofreu pênalti, convertido por Mbappé, artilheiro do campeonato, que igualou o marcador em 1 a 1. A equipe merengue ainda criou duas oportunidades para virar o jogo, com o brasileiro e o francês, que, já nos acréscimos, finalizou para fora na entrada da área, resultado que manteve o time na vice-liderança da La Liga.

