Real Madrid empata e deixa de assumir a liderança em La Liga
Equipe de Madrid está a um ponto atrás do líder Barcelona
Girona e Real Madri ficaram no empate de 1 a 1 pela 14ª rodada de La Liga, neste domingo (30), no estádio Montivili na Catalunha. Com o resultado, a equipe comandada por Xabi Alonso deixou de assumir a liderança da competição e agora soma 33 pontos, um a menos do que o líder Barcelona que tem 34.
Girona sai na frente, mas cede o empate
O primeiro tempo começou com a equipe do Real Madri pressionado o Girona com uma marcação alta, no campo do adversário. Porém, a melhor chance do time de Mbappé e companhia aconteceu no final da etapa inicial. Aos 41 minutos, o atacante francês abriu o placar para o time visitante. Antes de balançar a rede da equipe da Catalunha acabou se desequilibrando tocando com a mão na bola e o gol foi anulado pelo árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea após confirmação pelo VAR.
Quatro minutos depois, o pressionado Girona abriu o placar. Azzedine Ounahi fez 1 a 0 para o time da casa após chutar no ângulo do goleiro adversário.
No segundo tempo, Mbappé marca e deixa tudo igual
Com o mesmo ritmo do primeiro tempo, o Real Madri iniciou a etapa complementar marcando o Girona logo na saída de bola. Aos 16 minutos, Vinícius Júnior teve um gol anulado pelo VAR da partida já que estava à frente da defesa do time da casa.
Quatro minutos depois, enfim, o Real Madri chegou ao empate. Pela esquerda, o mesmo Vinícius Júnior entrou em velocidade na área do Girona e acabou sendo derrubado. Pênalti. Mbappé, artilheiro da competição com 14 gols, bateu e deixou tudo igual no placar: 1 a 1.
O Real Madrid ainda teve duas chances com Vinícius Júnior e Mbappé para virar a partida. Já nos acréscimos, a estrela da França recebeu na entrada da área, mas acabou chutando pra fora deixando o time de Madrid na vice-liderança de La Liga.
O próximo compromisso do Real na competição vai ser contra o Celta de Vigo no próximo domingo (07). Já o Girona joga fora de casa, também no próximo domingo (07), contra o Elche. Ambas as partidas são válidas pela 15ª rodada da competição
