Rodri tem nova lesão e desfalca a Espanha na Data Fifa
Meio-campista do City foi substituído com apenas 20 minutos contra o Brentford
Após o corte de Lamine Yamal, a seleção da Espanha sofreu mais uma baixa para as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Rodri teve mais uma lesão constatada e será desfalque de Luis de la Fuente na Data Fifa, como confirmou a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta segunda-feira (6). O meio-campista atuou por apenas 20 minutos no duelo do Manchester City contra o Brentford e foi substituído.
Rodri sentiu um desconforto muscular no tendão da coxa e precisou ser substituído ainda aos 21 minutos da vitória sobre o Brentford, pela Premier League, no último domingo (5). O meio-campista do Manchester City chegou a sentar no círculo central do gramado, segurando a perna direita, e saiu mancando para dar lugar a Nico González.
Apesar do sinal de alerta, Rodri tratou de minimizar o problema físico após o jogo:
"Senti um pequeno puxão no tendão da coxa, mas não parece nada grave. Foi um estiramento leve, parecido com o que tive na final da Eurocopa (em 2024). O mais importante é que não é nada sério", disse Rodri à Sky Sports.
Rodri passou por recondicionamento após voltar de grave lesão
Rodri passou por um processo de recuperação física e de adequação de ritmo de jogo desde a grave lesão no ligamento cruzado anterior, sofrida no início da temporada passada, em setembro de 2024, durante um duelo contra o Arsenal. O problema no joelho direito também afetou o menisco, o que agravou ainda mais a situação.
