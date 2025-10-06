Rodri tem nova lesão e desfalca a Espanha na Data Fifa

Rodri descreveu a lesão como um estiramento leve e não considera algo grave.

O jogador sentiu desconforto no tendão da coxa após 21 minutos de jogo contra o Brentford.

Rodri está fora das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo devido a uma lesão.

Após o corte de Lamine Yamal, a seleção da Espanha sofreu mais uma baixa para as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Rodri teve mais uma lesão constatada e será desfalque de Luis de la Fuente na Data Fifa, como confirmou a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta segunda-feira (6). O meio-campista atuou por apenas 20 minutos no duelo do Manchester City contra o Brentford e foi substituído.

Rodri sentiu um desconforto muscular no tendão da coxa e precisou ser substituído ainda aos 21 minutos da vitória sobre o Brentford, pela Premier League, no último domingo (5). O meio-campista do Manchester City chegou a sentar no círculo central do gramado, segurando a perna direita, e saiu mancando para dar lugar a Nico González.

Apesar do sinal de alerta, Rodri tratou de minimizar o problema físico após o jogo:

"Senti um pequeno puxão no tendão da coxa, mas não parece nada grave. Foi um estiramento leve, parecido com o que tive na final da Eurocopa (em 2024). O mais importante é que não é nada sério", disse Rodri à Sky Sports.

Rodri sofreu lesão ligamentar em 2024, durante um City x Arsenal (Foto: Martin Ricketty/PA)

Rodri passou por recondicionamento após voltar de grave lesão

Rodri passou por um processo de recuperação física e de adequação de ritmo de jogo desde a grave lesão no ligamento cruzado anterior, sofrida no início da temporada passada, em setembro de 2024, durante um duelo contra o Arsenal. O problema no joelho direito também afetou o menisco, o que agravou ainda mais a situação.

