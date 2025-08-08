Rodri sofre nova lesão e volta a desfalcar o Manchester City

Rodri tem nova lesão confirmada e será desfalque do Manchester City no início da temporada 2025/26. O jogador havia retornado aos gramados na Copa do Mundo de Clubes após oito meses afastado por rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

continua após a publicidade

➡️ Estêvão e João Pedro decidem, e Chelsea vence o Leverkusen em amistoso

O volante contundiu a virilha na partida contra o Al-Hilal, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Ele entrou no segundo tempo e precisou deixar o campo durante a prorrogação, com dores. Em entrevista coletiva antes de amistoso com o Palermo, para qual Rodri não foi relacionado, o técnico Pep Guardiola confirmou que o atual "Bola de Ouro" tem retorno previsto apenas para o fim de setembro.

— Rodri está melhorando, mas sofreu uma lesão grave no último jogo contra o Al-Hilal. Ele treinou melhor nos últimos dias, e espero que depois da pausa internacional ele esteja realmente em forma — disse Guardiola.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A lesão anterior ocorreu em setembro de 2024, no primeiro tempo de partida contra o Arsenal, quando Rodri sentiu o joelho direito em disputa com Partey e deixou o campo mancando. Ele voltou a treinar com bola apenas em março deste ano.

continua após a publicidade

O Manchester City entra em campo neste sábado (9), diante do Palermo, no único amistoso de preparação para a temporada 2025/26. A estreia dos Citizens na Premier League será em 16 de agosto, contra o Wolverhampton, fora de casa.

Rodri em campo pelo Manchester City depois de oito meses lesionado (Foto: Paul Ellis/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.