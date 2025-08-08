Rodri sofre nova lesão e volta a desfalcar o Manchester City
Volante não se recupera de contusão sofrida no Mundial de Clubes e segue fora
Rodri tem nova lesão confirmada e será desfalque do Manchester City no início da temporada 2025/26. O jogador havia retornado aos gramados na Copa do Mundo de Clubes após oito meses afastado por rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito.
O volante contundiu a virilha na partida contra o Al-Hilal, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Ele entrou no segundo tempo e precisou deixar o campo durante a prorrogação, com dores. Em entrevista coletiva antes de amistoso com o Palermo, para qual Rodri não foi relacionado, o técnico Pep Guardiola confirmou que o atual "Bola de Ouro" tem retorno previsto apenas para o fim de setembro.
— Rodri está melhorando, mas sofreu uma lesão grave no último jogo contra o Al-Hilal. Ele treinou melhor nos últimos dias, e espero que depois da pausa internacional ele esteja realmente em forma — disse Guardiola.
A lesão anterior ocorreu em setembro de 2024, no primeiro tempo de partida contra o Arsenal, quando Rodri sentiu o joelho direito em disputa com Partey e deixou o campo mancando. Ele voltou a treinar com bola apenas em março deste ano.
O Manchester City entra em campo neste sábado (9), diante do Palermo, no único amistoso de preparação para a temporada 2025/26. A estreia dos Citizens na Premier League será em 16 de agosto, contra o Wolverhampton, fora de casa.
