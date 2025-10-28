Copa da Alemanha voltou; veja como os times chegam na competição
Duelos voltam a partir desta terça-feira (28)
- Matéria
- Mais Notícias
Após quase dois meses de pausa, a Copa da Alemanha retorna em ritmo acelerado nesta terça-feira (28). Os últimos jogos do torneio haviam ocorrido em agosto, e agora as equipes entram em campo pela segunda rodada com realidades diferentes e maior ritmo competitivo.
Relacionadas
- Lance! Biz
MLS e k-pop: entenda a nova parceria entre EUA e Coreia do Sul
Lance! Biz27/10/2025
- Futebol Internacional
Federação europeia investiga esquema de apostas envolvendo mais de 300 árbitros
Futebol Internacional27/10/2025
- Futebol Internacional
Após derrota, Guardiola pede para não subestimarem o Manchester City
Futebol Internacional27/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Entre os principais clubes na disputa estão Borussia Dortmund, Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig e Bayern de Munique. No início da temporada, muitos ainda buscavam entrosamento. Dois meses depois, as equipes já mostram padrões táticos definidos e deixam claro o que esperar do restante do ano.
O Borussia Dortmund, atual quarto colocado da Bundesliga, vive momento irregular, com três vitórias nos últimos cinco jogos. O adversário na Copa será o Eintracht Frankfurt, que também oscila e soma apenas uma vitória no mesmo período.
O Borussia Mönchengladbach, por outro lado, apesar de ter passado de fase, vive uma fase terrível. A equipe é lanterna do Campeonato Alemão e não venceu nenhum jogo em oito jogos e enfrentará o Karlsruher, da 2ª divisão.
O Stuttgart, campeão da última edição da Copa da Alemanha, mantém bom desempenho. Terceiro na Bundesliga e com cinco vitórias seguidas, a equipe encara o Mainz 05. Já o RB Leipzig, vice-líder do Alemão, pega o Energie Cottbus, líder da terceira divisão, em confronto que promete atrair atenção.
O Bayern de Munique, por sua vez, chega em grande fase. Depois de dificuldades no início da temporada, o time embalou com oito vitórias consecutivas na Bundesliga e agora enfrenta o Colônia buscando confirmar o favoritismo.
⚔️ Jogos da Copa da Alemanha
⚽ Illertissen x Magdeburg
⚽ Energie Cottbus x RB Leipzig
⚽ Union Berlin x Arminia Bielefeld
⚽ Heidenheim x Hamburgo
⚽ Borussia Mönchengladbach x Karlsruher
⚽ Hertha Berlin x Elversberg
⚽ Greuther Fürth x Kaiserslautern
⚽ Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund
⚽ Darmstadt x Schalke 04
⚽ Augsburg x Bochum
⚽ Fortuna Düsseldorf x Freiburg
⚽ Paderborn x Bayer Leverkusen
⚽ Mainz 05 x Stuttgart
⚽ Wolfsburg x Holstein Kiel
⚽ Colônia x Bayern de Munique
⚽ St. Pauli x Hoffenheim
Todos os caminhos da competição levam à grande final, prevista para acontecer no dia 23 de maio de 2026. O palco da decisão, como de costume, será o Estádio Olímpico, localizado na capital alemã, Berlim. O campeão anda pela viela e conquista uma vaga automática na fase de liga da Europa League de 2026/27, além de sediar a Supercopa da Alemanha diante do vencedor da Bundesliga, em jogo que abre a temporada seguinte.
A competição reúne 64 clubes — incluindo equipes da Bundesliga, da 2ª e 3ª divisões, além de times amadores classificados por desempenho regional. Esse formato, tradicional desde 1935, torna o torneio um dos mais imprevisíveis da Europa, com frequentes surpresas e eliminações de favoritos. O mando de campo é definido por sorteio, o que garante equilíbrio e dá chance às equipes menores de enfrentar os gigantes em casa.
O calendário agora segue acelerado: após esta fase, o torneio terá oitavas em dezembro, quartas em fevereiro e semifinal em abril, até culminar na final marcada para 23 de maio de 2026, no Estádio Olímpico de Berlim. O local, palco histórico do futebol alemão, recebe a decisão anualmente e simboliza o encerramento oficial da temporada no país.
Além do prestígio, a DFB-Pokal tem peso esportivo relevante: o campeão garante vaga direta na Europa League da temporada seguinte e disputa a Supercopa da Alemanha contra o vencedor da Bundesliga. Por isso, o torneio é estratégico para clubes que buscam projeção continental ou salvação de temporada. Democrática e rentável, a Copa da Alemanha segue sendo uma das competições mais valorizadas do futebol europeu — tanto pelo impacto financeiro quanto pela imprevisibilidade que a torna única.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias