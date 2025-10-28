Copa da Alemanha voltou; veja como os times chegam na competição

Após quase dois meses de pausa, a Copa da Alemanha retorna em ritmo acelerado nesta terça-feira (28). Os últimos jogos do torneio haviam ocorrido em agosto, e agora as equipes entram em campo pela segunda rodada com realidades diferentes e maior ritmo competitivo.

Entre os principais clubes na disputa estão Borussia Dortmund, Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig e Bayern de Munique. No início da temporada, muitos ainda buscavam entrosamento. Dois meses depois, as equipes já mostram padrões táticos definidos e deixam claro o que esperar do restante do ano.

O Borussia Dortmund, atual quarto colocado da Bundesliga, vive momento irregular, com três vitórias nos últimos cinco jogos. O adversário na Copa será o Eintracht Frankfurt, que também oscila e soma apenas uma vitória no mesmo período.

O Borussia Mönchengladbach, por outro lado, apesar de ter passado de fase, vive uma fase terrível. A equipe é lanterna do Campeonato Alemão e não venceu nenhum jogo em oito jogos e enfrentará o Karlsruher, da 2ª divisão.

O Stuttgart, campeão da última edição da Copa da Alemanha, mantém bom desempenho. Terceiro na Bundesliga e com cinco vitórias seguidas, a equipe encara o Mainz 05. Já o RB Leipzig, vice-líder do Alemão, pega o Energie Cottbus, líder da terceira divisão, em confronto que promete atrair atenção.

O Bayern de Munique, por sua vez, chega em grande fase. Depois de dificuldades no início da temporada, o time embalou com oito vitórias consecutivas na Bundesliga e agora enfrenta o Colônia buscando confirmar o favoritismo.

Bayern de Munique comemorando gol na Copa da Alemanha (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

⚔️ Jogos da Copa da Alemanha

⚽ Illertissen x Magdeburg

⚽ Energie Cottbus x RB Leipzig

⚽ Union Berlin x Arminia Bielefeld

⚽ Heidenheim x Hamburgo

⚽ Borussia Mönchengladbach x Karlsruher

⚽ Hertha Berlin x Elversberg

⚽ Greuther Fürth x Kaiserslautern

⚽ Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund

⚽ Darmstadt x Schalke 04

⚽ Augsburg x Bochum

⚽ Fortuna Düsseldorf x Freiburg

⚽ Paderborn x Bayer Leverkusen

⚽ Mainz 05 x Stuttgart

⚽ Wolfsburg x Holstein Kiel

⚽ Colônia x Bayern de Munique

⚽ St. Pauli x Hoffenheim

Todos os caminhos da competição levam à grande final, prevista para acontecer no dia 23 de maio de 2026. O palco da decisão, como de costume, será o Estádio Olímpico, localizado na capital alemã, Berlim. O campeão anda pela viela e conquista uma vaga automática na fase de liga da Europa League de 2026/27, além de sediar a Supercopa da Alemanha diante do vencedor da Bundesliga, em jogo que abre a temporada seguinte.

A competição reúne 64 clubes — incluindo equipes da Bundesliga, da 2ª e 3ª divisões, além de times amadores classificados por desempenho regional. Esse formato, tradicional desde 1935, torna o torneio um dos mais imprevisíveis da Europa, com frequentes surpresas e eliminações de favoritos. O mando de campo é definido por sorteio, o que garante equilíbrio e dá chance às equipes menores de enfrentar os gigantes em casa.

O calendário agora segue acelerado: após esta fase, o torneio terá oitavas em dezembro, quartas em fevereiro e semifinal em abril, até culminar na final marcada para 23 de maio de 2026, no Estádio Olímpico de Berlim. O local, palco histórico do futebol alemão, recebe a decisão anualmente e simboliza o encerramento oficial da temporada no país.

Além do prestígio, a DFB-Pokal tem peso esportivo relevante: o campeão garante vaga direta na Europa League da temporada seguinte e disputa a Supercopa da Alemanha contra o vencedor da Bundesliga. Por isso, o torneio é estratégico para clubes que buscam projeção continental ou salvação de temporada. Democrática e rentável, a Copa da Alemanha segue sendo uma das competições mais valorizadas do futebol europeu — tanto pelo impacto financeiro quanto pela imprevisibilidade que a torna única.

