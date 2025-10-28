menu hamburguer
Futebol Internacional

Copa do Rei Saudita coloca Cristiano Ronaldo e Benzema frente a frente

Ídolos do Real Madrid se reencontram mais uma vez na Arábia Saudita

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2025
07:30
Cristiano Ronaldo e Benzema se enfrentam no duelo entre Al-Nassr e Al-Ittihad
imagem cameraCristiano Ronaldo e Benzema se enfrentam no duelo entre Al-Nassr e Al-Ittihad (Fotos: Divulgações/Al-Nassr e Al-Ittihad)
Quatro partidas movimentam as oitavas de final da Copa do Rei Saudita, nesta terça-feira (27). Em um dos duelos, às 15h (de Brasília), os astros e ídolos do Real Madrid Cristiano Ronaldo e Karim Benzema voltarão a ficar frente a frente no país do Oriente Médio. Com retrospecto equilibrado entre Al-Nassr e Al-Ittihad, o atacante francês vai em busca de seguir vivo em busca do bicampeonato, enquanto o português corre atrás de vencer o primeiro título com a camisa do clube árabe.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além do clássico, a rodada conta com o Al-Hilal, que entra em campo contra o Al-Okhdood, às 12h10 (de Brasília). Outro destaque no país, o Al-Alhi derrotou o Al Baten, na última segunda-feira (27), por 2 a 0 e se classificou às quartas de final.

Cristiano Ronaldo x Karim Benzema

Na Arabia Saudita desde janeiro de 2023, Cristiano Ronaldo ainda busca o primeiro título com a camisa do Al-Nassr. Campeão por onde passou na Europa, o português ainda não teve a mesma sorte em solo saudita. O camisa 7 já disputou três decisões com o Nassr, mas bateu na trave em todas. No Campeonato Saudita, também amargou dois vice-campeonatos, sendo uma ao Al-Ittihad e outra ao Al-Hilal.

Mesmo sem títulos, o desempenho em campo impressiona, principalmente contra o Al-Ittihad, adversário na Copa do Rei Saudita. Em oito partidas, Cristiano tem quatro vitórias e quatro derrotas, com seis gols marcados e uma assistência. Contra Benzema, os números são melhores, com três vitórias e duas derrotas, quatro gols e uma assistência.

Cristiano Ronaldo comemorando o segundo gol marcado (Foto: Fayez Nureldine/AFP)
Cristiano Ronaldo comemorando gol pelo Al-Nassr (Foto: Fayez Nureldine/AFP)

Do outro lado, Karim Benzema chegou no Oriente Médio em julho de 2023 e, diferente de Cristiano Ronaldo, já conseguiu algumas conquistas pelo Al-Ittihad com um título da liga e outro da Copa. Principal figura do time, o atacante francês tem retrospecto negativo contra o Al-Nassr, com três derrotas e duas vitórias, com dois gols e apenas uma assistência.

Além dos ídolos do Real Madrid, o duelo contará com outros craques em campo e na área técnica. O Al-Nassr, comandado por Jorge Jesus, conta com rostos conhecidos como Bento, Iñigo Martínez, Marcelo Brozović, Sadio Mané, Ângelo, Wesley e João Félix. Do outro lado, o Al-Ittihad, do treinador Sérgio Conceição, terá em campo Danilo Pereira, Fabinho, N'Golo Kanté, Steven Bergwijn e Moussa Diaby.

Benzema com o troféu da Copa da Arábia Saudita (Foto: Reprodução/X)
Benzema com o troféu da Copa da Arábia Saudita (Foto: Reprodução/X)

Copa do Rei Saudita: resultados e jogos

Segunda-feira (27)

  1. Al Fateh 2x0 Al-Riyaadh
  2. Al Khaleej 1 (5)x(3) 1 Al Tawoon
  3. Al Kholood 1x0 Al-Najma
  4. Al Baten 0x3 Al-Ahli

Terça-feira (28)

  • Al Quadisiya x Al Hazm - 11h35
  • Al-Shabab x Al Zulfi - 11h50
  • Al-Okhdood x Al-Hilal - 12h10
  • Al-Nassr x Al-Ittihad - 15h

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

