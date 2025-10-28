Copa do Rei Saudita coloca Cristiano Ronaldo e Benzema frente a frente
Ídolos do Real Madrid se reencontram mais uma vez na Arábia Saudita
Quatro partidas movimentam as oitavas de final da Copa do Rei Saudita, nesta terça-feira (27). Em um dos duelos, às 15h (de Brasília), os astros e ídolos do Real Madrid Cristiano Ronaldo e Karim Benzema voltarão a ficar frente a frente no país do Oriente Médio. Com retrospecto equilibrado entre Al-Nassr e Al-Ittihad, o atacante francês vai em busca de seguir vivo em busca do bicampeonato, enquanto o português corre atrás de vencer o primeiro título com a camisa do clube árabe.
Além do clássico, a rodada conta com o Al-Hilal, que entra em campo contra o Al-Okhdood, às 12h10 (de Brasília). Outro destaque no país, o Al-Alhi derrotou o Al Baten, na última segunda-feira (27), por 2 a 0 e se classificou às quartas de final.
Cristiano Ronaldo x Karim Benzema
Na Arabia Saudita desde janeiro de 2023, Cristiano Ronaldo ainda busca o primeiro título com a camisa do Al-Nassr. Campeão por onde passou na Europa, o português ainda não teve a mesma sorte em solo saudita. O camisa 7 já disputou três decisões com o Nassr, mas bateu na trave em todas. No Campeonato Saudita, também amargou dois vice-campeonatos, sendo uma ao Al-Ittihad e outra ao Al-Hilal.
Mesmo sem títulos, o desempenho em campo impressiona, principalmente contra o Al-Ittihad, adversário na Copa do Rei Saudita. Em oito partidas, Cristiano tem quatro vitórias e quatro derrotas, com seis gols marcados e uma assistência. Contra Benzema, os números são melhores, com três vitórias e duas derrotas, quatro gols e uma assistência.
Do outro lado, Karim Benzema chegou no Oriente Médio em julho de 2023 e, diferente de Cristiano Ronaldo, já conseguiu algumas conquistas pelo Al-Ittihad com um título da liga e outro da Copa. Principal figura do time, o atacante francês tem retrospecto negativo contra o Al-Nassr, com três derrotas e duas vitórias, com dois gols e apenas uma assistência.
Além dos ídolos do Real Madrid, o duelo contará com outros craques em campo e na área técnica. O Al-Nassr, comandado por Jorge Jesus, conta com rostos conhecidos como Bento, Iñigo Martínez, Marcelo Brozović, Sadio Mané, Ângelo, Wesley e João Félix. Do outro lado, o Al-Ittihad, do treinador Sérgio Conceição, terá em campo Danilo Pereira, Fabinho, N'Golo Kanté, Steven Bergwijn e Moussa Diaby.
Copa do Rei Saudita: resultados e jogos
Segunda-feira (27)
- Al Fateh 2x0 Al-Riyaadh
- Al Khaleej 1 (5)x(3) 1 Al Tawoon
- Al Kholood 1x0 Al-Najma
- Al Baten 0x3 Al-Ahli
Terça-feira (28)
- Al Quadisiya x Al Hazm - 11h35
- Al-Shabab x Al Zulfi - 11h50
- Al-Okhdood x Al-Hilal - 12h10
- Al-Nassr x Al-Ittihad - 15h
