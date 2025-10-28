Parceiros no Real Madrid, Cristiano Ronaldo e Benzema vivem nova rivalidade na Arábia

Parceiros no Real Madrid, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema vivem uma nova rivalidade na Arábia Saudita no duelo entre Al-Nassr e Al-Ittihad. Os atacantes se enfrentam em jogo das oitavas de final da Copa do Rei Saudita, nesta terça-feira (28).

Cristiano Ronaldo e Benzema se enfrentarão pela sexta vez desde que chegaram na Arábia Saudita para defender Al-Nassr e Al-Ittihad, respectivamente.

Parceria entre Cristiano Ronaldo e Benzema

Cristiano Ronaldo e Benzema jogaram juntos por nove temporadas no Real Madrid e formaram uma dupla fenomenal. Nesse período, o clube merengue conquistou quatro títulos de Champions League, duas La Liga, duas Copas do Rei, três Mundiais de Clubes, três Supercopas da Europa e duas Supercopas da Espanha.

No Real Madrid, Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do clube com 450 gols marcados. Por outro lado, Benzema é o 2º maior goleador da equipe merengue, tendo balançado as redes dos adversários 354 vezes.

Nessa parceria, Benzema é o maior garçom na vida de Cristiano Ronaldo, tendo contribuído com 44 assistências para gols do atacante português. E o histórico camisa sete da equipe merengue já deu 29 passes para gols marcados pelo centroavante francês, segundo dados do "Sofascore".

Confrontos equilibrados

Na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo e Benzema já se enfrentaram em cinco ocasiões e possuem um histórico equilibrado como rivais. Em cinco jogos, o Al-Nassr do português conquistou três vitórias, enquanto o Al-Ittihad do francês triunfou em duas oportunidades.

No único jogo de "mata-mata", o Al-Nassr se deu melhor na decisão da Supercopa Saudita realizada em agosto de 2025. Na ocasião, a equipe de Cristiano Ronaldo venceu o time de Benzema por 2 a 1, embora os dois veteranos tenham passado em branco.

No "duelo individual", o português leva a melhor sobre o francês com quatro gols marcados contra dois do adversário no confronto direto entre seus clubes. Mas amigos, amigos, negócios à parte e cada jogador vai buscar o melhor para sua equipe, que, nesse caso, é conquistar uma vaga nas quartas de final da Copa do Rei Saudita.

