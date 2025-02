Técnico do Manchester City, Pep Guardiola lamentou a derrota por 3 a 2 para o Real Madrid, de virada, na última terça-feira (11), no Etihad Stadium, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. Em entrevista após o duelo, o treinador espanhol citou erros da equipe e dividiu a responsabilidade dos maus resultados.

— Tem acontecido muitas vezes nesta temporada. Conheço a qualidade do Real Madrid. Entramos no segundo tempo e tentamos atacar muito rápido. Eles [Real Madrid] são uma equipe excepcional. Isso é recorrente nesta temporada. Decisões erradas, só isso. Não se trata de "você" ou "eu", somos todos responsáveis — comentou Guardiola.

Lesões de Grealish e Akanji

O técnico do Manchester City também comentou as condições físicas de Jack Grealish e Manuel Akanji, que deixaram a partida contra o Rela Madrid com dores. Guardiola lamentou a quantidade de lesões nesta temporada e afirmou não saber se a dupla estará disponível para o jogo de volta, na próxima quarta-feira (19), no estádio Santiago Bernabéu.

— Sim, toda a temporada temos lidado com isso (lesões). Mas nós já sabemos. Não sei se eles (Grealish e Akanji) estarão disponíveis para o jogo de volta.

— Claro que agora é difícil. Temos que nos recuperar. Agora penso no Newcastle e depois vou para o Santiago Bernabéu.

