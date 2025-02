Marcelo se declara ao Real Madrid após vitória contra o City na Champions

Após a vitória de virada do Real Madrid sobre o Manchester City por 3 a 2, fora de casa, nesta terça-feira (11), pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League, o ex-lateral e ídolo Marcelo se declarou ao clube espanhol em suas redes sociais.

- Real Madrid sempre Real Madrid 🫡🤍 - escreveu Marcelo, em postagem no X (antigo Twitter).

O Real Madrid sacramentou a virada sobre o City com Jude Bellingham. O gol anotado aos 47' do segundo tempo, um minuto antes do apito final, decretou a vantagem para os Merengues, que decidem o confronto em casa, na próxima quarta-feira (19).

Após erro defensivo do Manchester City, Vini Jr. arrancou com a bola, e cara a cara com Ederson, tentou encobrir o arqueiro brasileiro. A bola foi fraca e sem direção, mas serviu de assistência para Bellingham, que no auge físico, acompanhou a jogada e completou para o gol vazio.

Como foi o jogo entre Real Madrid e Manchester City?

Erling Haaland marcou duas vezes para os Citizens, mas Kylian Mbappé, Brahim Díaz e Jude Bellingham fizeram os gols da vitória dos Merengues, que levam vantagem para a volta no Bernabéu.

O Manchester City volta as atenções para a Premier League e recebe o Newcastle no próximo sábado (15), às 12h (de Brasília). Por sua vez, o Real Madrid visita o Osasuna no mesmo dia, às 12h15, em duelo de La Liga. Na próxima quarta-feira (19), Citizens e Merengues fazem o jogo de volta dos playoffs da Champions League no Santiago Bernabéu.

Marcelo anunciou aposentadoria do futebol

Marcelo anunciou aposentadoria dos gramados na última quinta-feira (6). O lateral de 36 anos estava sem clube três meses após o lateral rescindir contrato com o Fluminense por uma polêmica envolvendo o técnico Mano Menezes, e aguardou o fim da janela de transferências para oficializar o fim da trajetória.

Foram mais de 700 partidas realizadas, somando as passagens pelos dois clubes e pela Seleção Brasileira, além da breve experiência no Olympiacos, da Grécia.

Ao todo, o jogador conquistou cinco UEFA Champions League e quatro Mundiais de Clubes da Fifa pelo Real Madrid; uma Libertadores da América, pelo Fluminense; e uma Copa das Confederações, pela Seleção Brasileira, entre outros inúmeros outros títulos.

