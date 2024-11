Rodri alfineta Vini Jr: ‘Quanto mais estiver concentrado no campo, melhor será’

Após a conquista da Bola de Ouro, Rodri comentou sobre Vini Jr, segundo colocado na premiação, em entrevista ao programa espanhol "El Larguero". Além disso, o meia voltou a flertar sobre a possibilidade em atuar no Real Madrid, o mesmo clube do camisa 7 brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Quartas de final da Liga das Nações da Uefa são definidas; veja confrontos

Inicialmente, Rodri elogiou o desempenho de Vini Jr na última temporada, mas também ressaltou que o brasileiro pode evoluir, principalmente em questões fora dos gramados:

- Vinicius é um dos melhores jogadores do mundo. Acho que é um cara inteligente e com o tempo vai se dar conta de que quanto mais estiver concentrado no campo, melhor será. Tem coisas a melhorar, como todos. É jovem e terá pessoas que o aconselhem bem, ainda mais no Real Madrid, que é um clube com valores.

continua após a publicidade

Rodri, que nasceu na capital espanhola, também rasgou elogios ao Real Madrid, e reafirmou o interesse em jogar pelo time merengue futuramente. O jogador tem vínculo com o Manchester City até junho de 2027.

- Quando o Real Madrid te chama, o melhor clube da história, é uma honra. Sempre tem que prestar atenção. Isso está claro - disse o camisa 16.

continua após a publicidade

Rodri está em processo de recuperação de uma lesão grave no ligamentar do joelho direito. Na entrevista, o meia disse que pretende voltar a jogar na Liga das Nações e do Mundial de Clubes de 2025. No entanto, um retorno na temporada 2024/25 é difícil.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional