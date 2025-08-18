Napoli anuncia grave lesão muscular de astro, que passará por cirurgia
Atacante ficará fora de ação entre quatro a seis meses
- Matéria
- Mais Notícias
O Napoli anunciou, nesta segunda-feira (18), que o atacante Romelu Lukaku sofreu uma grave lesão muscular na coxa e que passará por cirurgia. O jogador belga sentiu a contusão no amistoso contra o Olympiacos, na quinta-feira (14), e será desfalque dos atuais campeões italianos entre quatro a seis meses.
Relacionadas
- Lance! Biz
Ex-Vasco vê valor de mercado dobrar desde ida para Europa
Lance! Biz18/08/2025
- Futebol Internacional
Gigante francês afasta jogadores após briga no vestiário
Futebol Internacional18/08/2025
- Futebol Internacional
Goleiro do Arsenal faz declaração sobre Matheus Cunha: ‘Difícil’
Futebol Internacional18/08/2025
➡️ Modric estreia no San Siro com vitória do Milan e grande festa
Veja o comunicado do Napoli
"Após a lesão sofrida na partida contra o Olympiacos, Romelu Lukaku passou por exames no Hospital Pineta Grande, que revelaram uma lesão de alto grau no reto femoral da coxa esquerda. O jogador italiano já iniciou seu programa de reabilitação e também passará por uma consulta cirúrgica."
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Lukaku pela equipe italiana
Após passagens frustradas por Chelsea, Inter de Milão e Roma, Lukaku se reencontrou no Napoli, sob o comando de Antonio Conte. Pela única temporada disputada pelos Napolitanos, o atacante belga anotou 14 gols e contribuiu com 10 assistências na campanha do título italiano da equipe.
Na atual pré-temporada, Lukaku jogou seis de sete partidas, sendo duas como titular e apenas um gol marcado. Fora até dezembro, no mínimo, Conte terá a opção do italiano Lorenzo Lucca, recém-chegado da Udinese, por empréstimo. Nos amistosos, o centroavante marcou quatro vezes e já desponta como uma das principais armas ofensivas da equipe.
O Napoli estreia no Campeonato Italiano contra a recém-promovida Sassuolo, no sábado (23), às 13h30, no Mapei Stadium, em Reggiana (ITA).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias