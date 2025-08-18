menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Napoli anuncia grave lesão muscular de astro, que passará por cirurgia

Atacante ficará fora de ação entre quatro a seis meses

FBL-ITA-SERIEA-BOLOGNA-NAPOLI
imagem cameraO Napoli é o atual campeão italiano (Foto: Andreas SOLARO / AFP)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Nápoles (ITA)
Dia 18/08/2025
14:51
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Napoli anunciou, nesta segunda-feira (18), que o atacante Romelu Lukaku sofreu uma grave lesão muscular na coxa e que passará por cirurgia. O jogador belga sentiu a contusão no amistoso contra o Olympiacos, na quinta-feira (14), e será desfalque dos atuais campeões italianos entre quatro a seis meses.

Veja o comunicado do Napoli

"Após a lesão sofrida na partida contra o Olympiacos, Romelu Lukaku passou por exames no Hospital Pineta Grande, que revelaram uma lesão de alto grau no reto femoral da coxa esquerda. O jogador italiano já iniciou seu programa de reabilitação e também passará por uma consulta cirúrgica."

Lukaku comemora gol pelo Napoli contra o Genoa (Foto: Carlo HERMANN/AFP)
Lukaku comemora gol pelo Napoli contra o Genoa (Foto: Carlo HERMANN/AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Lukaku pela equipe italiana

Após passagens frustradas por Chelsea, Inter de Milão e Roma, Lukaku se reencontrou no Napoli, sob o comando de Antonio Conte. Pela única temporada disputada pelos Napolitanos, o atacante belga anotou 14 gols e contribuiu com 10 assistências na campanha do título italiano da equipe.

Na atual pré-temporada, Lukaku jogou seis de sete partidas, sendo duas como titular e apenas um gol marcado. Fora até dezembro, no mínimo, Conte terá a opção do italiano Lorenzo Lucca, recém-chegado da Udinese, por empréstimo. Nos amistosos, o centroavante marcou quatro vezes e já desponta como uma das principais armas ofensivas da equipe.

O Napoli estreia no Campeonato Italiano contra a recém-promovida Sassuolo, no sábado (23), às 13h30, no Mapei Stadium, em Reggiana (ITA).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

FBL-ITA-SERIE A-NAPOLI-EMPOLI
Lukaku em ação pelo Napoli no Campeonato Italiano (Foto: CARLO HERMANN / AFP)

