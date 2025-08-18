menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Contratação de Coman pode forçar saída de brasileiro no Al-Nassr

Atacante terá grande concorrência e tem o Bologna como grande interessado

Kingsley Coman - Al-Nassr
imagem cameraKingsley Coman foi anunciado pelo Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita (Foto: Reprodução)
Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/08/2025
16:46
  • Matéria
  • Mais Notícias
Al-Nassr contrata Kingsley Coman na última semana.
Wesley, atacante, pode ser vendido ao Bologna.
Proposta inicial de 15 milhões de euros foi recusada.
Wesley, contratado por 18 milhões de euros, jogou pouco na última temporada.
Limite de estrangeiros no campeonato impacta na permanência de Wesley.
O Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, acertou a contratação de Kingsley Coman na última semana e pode ser forçado a vender um de seus brasileiros. Trata-se de Wesley, atacante revelado pelo Corinthians, que atrai interesse do Bologna, da Itália. Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", o jogador estaria sem espaço para a temporada 2025/26 e, com isso, a equipe italiana busca avançar pela transferência.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

A publicação, inclusive, informa que uma primeira proposta por parte do Bologna foi recusada pelos sauditas. A oferta em questão alcançava um valor total de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões na cotação atual) entre valor fixo e variáveis. Agora, a expectativa é que uma segunda tentativa, com um montante maior, seja oferecido ao Al-Nassr. Vale lembrar que Wesley foi contratado junto ao Corinthians em junho de 2024, tendo custado 18 milhões de euros na época (R$ 114 milhões).

Apesar de ter apenas um ano no clube saudita, Wesley enfrenta concorrência pesada e jogou pouco na temporada passada. Aos 20 anos, o atacante disputou 22 jogos em 2024/25, na grande maioria das vezes vindo do banco de reservas, justamente por ser sombra de Sadio Mané. O senegalês foi o vice-artilheiro do Al-Nassr no último ano, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, e é tratado como peça fundamental na equipe. Além disso, as chegadas de João Félix e Kingsley Coman pesam ainda mais o setor ofensivo de Jorge Jesus.

Wesley comemorando gol pelo Al-Nassr (Foto: Reprodução/Instagram)<br>

Limite de estrangeiros atrapalha Wesley

Além da forte concorrência, o limite de estrangeiros imposto pelo Campeonato Saudita pesa contra o brasileiro. Oito estrangeiros de qualquer idade e outros dois sub-21 podem ser inscritos na Saudi Pro League, mas só oito podem ser relacionados para cada partida. No elenco do Al-Nassr já constam: Bento, Simakan, Iñigo Martínez, Brozovic, João Félix, Coman, Mané e Cristiano Ronaldo. Entre os jovens, estão justamente Wesley e Ângelo, porém, Jorge Jesus estaria em busca de um meio-campista que preenchesse uma das vagas ocupadas pela dupla brasileira.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

