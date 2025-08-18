Contratação de Coman pode forçar saída de brasileiro no Al-Nassr

O Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, acertou a contratação de Kingsley Coman na última semana e pode ser forçado a vender um de seus brasileiros. Trata-se de Wesley, atacante revelado pelo Corinthians, que atrai interesse do Bologna, da Itália. Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", o jogador estaria sem espaço para a temporada 2025/26 e, com isso, a equipe italiana busca avançar pela transferência.

A publicação, inclusive, informa que uma primeira proposta por parte do Bologna foi recusada pelos sauditas. A oferta em questão alcançava um valor total de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões na cotação atual) entre valor fixo e variáveis. Agora, a expectativa é que uma segunda tentativa, com um montante maior, seja oferecido ao Al-Nassr. Vale lembrar que Wesley foi contratado junto ao Corinthians em junho de 2024, tendo custado 18 milhões de euros na época (R$ 114 milhões).

Apesar de ter apenas um ano no clube saudita, Wesley enfrenta concorrência pesada e jogou pouco na temporada passada. Aos 20 anos, o atacante disputou 22 jogos em 2024/25, na grande maioria das vezes vindo do banco de reservas, justamente por ser sombra de Sadio Mané. O senegalês foi o vice-artilheiro do Al-Nassr no último ano, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, e é tratado como peça fundamental na equipe. Além disso, as chegadas de João Félix e Kingsley Coman pesam ainda mais o setor ofensivo de Jorge Jesus.

Wesley comemorando gol pelo Al-Nassr (Foto: Reprodução/Instagram)<br>

Limite de estrangeiros atrapalha Wesley

Além da forte concorrência, o limite de estrangeiros imposto pelo Campeonato Saudita pesa contra o brasileiro. Oito estrangeiros de qualquer idade e outros dois sub-21 podem ser inscritos na Saudi Pro League, mas só oito podem ser relacionados para cada partida. No elenco do Al-Nassr já constam: Bento, Simakan, Iñigo Martínez, Brozovic, João Félix, Coman, Mané e Cristiano Ronaldo. Entre os jovens, estão justamente Wesley e Ângelo, porém, Jorge Jesus estaria em busca de um meio-campista que preenchesse uma das vagas ocupadas pela dupla brasileira.

