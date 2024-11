A Uefa organizou, na manhã desta sexta-feira (22), o sorteio que definiu os confrontos das quartas de final da Liga das Nações. As partidas acontecerão na Data Fifa de março de 2025 - a primeira do ano -, entre os dias 20 e 23.

A fase será realizada em jogos de ida e volta, com os times que terminaram em primeiro em seus grupos tendo o direito de definir os embates em casa. Quem avançar está qualificado para as semifinais, disputadas em jogo único, assim como a final; ambas estão previstas para acontecer em junho, da mesma maneira que a temporada 2022-23.

⚔️ VEJA OS CONFRONTOS DA LIGA DAS NAÇÕES:

⚽ Holanda x Espanha

⚽ Croácia x França

⚽ Dinamarca x Portugal

⚽ Itália x Alemanha

✅ SEMIFINAIS

⚽ Itália/Alemanha x Dinamarca/Portugal

⚽ Holanda/Espanha x Croácia/França

Havia possibilidade de uma revanche da última final, entre Espanha e Croácia, mas quis o destino - e as bolinhas - que a Fúria enfrentasse a Holanda, em reedição da decisão da Copa do Mundo de 2010, quando Iniesta garantiu o primeiro título mundial de sua seleção.

Outro confronto que marca uma repetição de uma final mundial é Croácia x França. Em 2018, os Bleus levaram a melhor com show de Griezmann, Pogba e Mbappé; curiosamente, os dois primeiros estão fora do planejamento de Didier Deschamps, enquanto o astro do Real Madrid, fora das últimas duas Datas Fifa, se envolveu em polêmicas extracampo e pode até perder o privilégio de capitão.

Da mesma maneira, Itália e Alemanha voltam no tempo. Em 1982, as duas gigantes do Velho Continente decidiram a final da Copa, com a Azzurra vencendo por 3 a 1. Na ocasião, o craque Paolo Rossi balançou as redes, assim como Tardelli e Altobelli; Breitner, no fim, descontou para os alemães.

Dinamarca e Portugal, na contramão, nunca chegaram a uma decisão mundial, mas já se enfrentaram nove vezes de 2000 para cá. No período, foram cinco vitórias dos lusitanos, três dos dinamarqueses e um empate, com três gols de Cristiano Ronaldo.