Artilheiro do mundo, Gyökeres ameaça recorde de Cristiano Ronaldo e Lewandowski

Artilheiro do mundo em 2024, Viktor Gyökeres está assombrando a temporada do futebol europeu. Centroavante do Sporting, de Portugal, tem brilhado pelo clube e pela seleção, somando 58 gols em 55 partidas (além de 16 assistências) desde o dia 1° de janeiro. O sueco está a 11 gols de empatar o recorde de Cristiano Ronaldo e Lewandowski (69).

Para tentar superar os dois artilheiros, Gyökeres terá mais oito jogos no ano, nos quais precisaria ter média de 1,3 gols (acima da média do ano de 1,05). Nesses confrontos, o jogador de 26 anos terá cinco partidas pelo Campeonato Português (Santa Clara, Moreirense, Boavista, Gil Vicente e Benfica), duas pela Champions League (Arsenal e Club Brugge) e uma pela Copa de Portugal (Amarante).

Na história do futebol e considerando apenas jogos oficiais, ainda possuem mais quatro jogadores acima de Cristiano e Lewandowski no recorte de gols em um ano: Messi, com 91 gols em 2012 por Barcelona e Argentina, Gerd Müller, ídolo do Bayern de Munique e da Alemanha que marcou 85 em 1972.

Em terceiro lugar, Pelé, o Rei do Futebol, cravando 75 em 1958 por Santos e Seleção Brasileira. Fechando o Top-4, o atacante Romário, que com a camisa do Vasco e a Amarelinha balançou as redes 73 vezes no ano de 2000.

Quem é Gyökeres?

Nascido em Estocolmo, capital da Suécia, o jogador de 26 anos foi revelado nas categorias de base do Brommapojkarna e subiu ao profissional em 2015. Após três temporadas, com 25 gols marcados, o atacante foi negociado com o Brighton, da Inglaterra, inicialmente para reforçar o time sub-21.

Entretanto, a passagem pelo clube inglês não saiu como o planejado. Quando enfim foi integrado ao time principal, na temporada 2018/19, atuou em apenas cinco partidas e não balançou as redes. Na sequência, Gyökeres passou por uma série de empréstimos, por St. Pauli, da Alemanha, e Swansea, do País de Gales, até chegar ao Coventry City, em 2021.

Assim que chegou ao Coventry City, o talento do atacante começou a florescer. Mesmo no segundo escalão do futebol inglês, o camisa 9 conseguiu ter números importantes pelo clube. Em três temporadas, foram 43 gols em 116 jogos, que o levaram à elite do futebol português.

Contratado pelo Sporting no início da temporada europeia de 2023/24, Gyökeres desembarcou como um desconhecido em Portugal. No entanto, em pouco tempo o camisa 9 ganhou prestígio com a torcida, comissão técnica e direção do clube português.

Jogadores mais gols em um ano na história do futebol

Messi - 91 gols em 2012 Gërd Muller - 85 gols em 1972 Pelé - 75 gols em 1958 Romário - 73 gols em 2000 Cristiano Ronaldo - 69 gols em 2013 Lewandowski - 69 gols em 2021