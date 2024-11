Lewandowski revela diferenças entre os trabalhos de Guardiola e Ancelotti

O atacante Robert Lewandowski deu entrevista ao ex-zagueiro Rio Ferdinand e revelou quais as diferenças entre dois dos principais técnicos da atualidade: Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. Para isso, o polonês usou a passagem do espanhol no Bayern de Munique, entre 2013 e 2016, como exemplo.

- No começo foi difícil, porque nessa época Pep (Guardiola) estava muito focado só no futebol. Como pessoa, era muito difícil para os jogadores. Ele sabia que era tão brilhante no aspecto tático que os jogadores deveriam segui-lo, e se os jogadores o seguissem, venceriam - iniciou o centroavante.

- Depois eu vi que começou a mudar a personalidade, que ser mais humano e mais aberto com os jogadores poderia ajudá-lo mais que a tática. Se você joga contra um time sem muitas opções, claro que a tática ajuda. Mas nas semifinais ou finais de Champions League é diferente. Na minha opinião, as táticas são importantes, mas neste nível acredito que outras coisas podem fazer diferença para a vitória - prosseguiu.

Na sequência, Lewandowski foi perguntado se essa seria a principal diferença de Guardiola para Ancelotti, técnico que substituiu o espanhol e dirigiu o clube alemão até o final de 2017. O centroavante confirmou e deu detalhes de como o italiano lida com seus jogadores no dia a dia. Por fim, colocou o nome de mais um técnico na comparação: Jürgen Klopp, com quem trabalhou no Borussia Dortmund entre 2010 e 2015

- (Ancelotti) É como um pai. Ele pode se aproximar de você e perguntar por que não está contente. Ele é como um tio, você pode falar com ele sobre qualquer coisa, são completamente diferentes. Por exemplo, Klopp: é um ser humano incrível, genial, sabe quando ser duro e quando ser mais amigável - concluiu.

