Real Madrid e Bayern de Munique travam disputa por cinco jogadores

Real Madrid (Espanha) e Bayern de Munique (Alemanha) disputam a contratação de cinco jogadores no mercado de transferências do futebol europeu. São eles: Florian Wirtz e Jonathan Tah, do Bayer Leverkusen, e Alphonso Davies, Joshua Kimmich e Jamal Musiala, do próprio Bayern de Munique. As informações são do "Daily Mail", da Inglaterra.

A publicação ainda revelou as intenções e estratégias distintas dos dois clubes: enquanto os espanhóis tentam fortalecer seu projeto galáctico, os alemães querem acelerar a reconstrução de seu elenco, com a manutenção de peças-chave e a chegada de novos jogadores.

Dos cinco nomes, Florian Wirtz é o principal alvo das equipes. O meia de 25 anos foi o grande destaque do Bayer Leverkusen na última temporada e é considerado uma das principais promessas do futebol alemão.

Pelo lado do Real Madrid, o jogador é enxergado como um possível substituto para Luka Modrić, jogador que pode se aposentar ao término da atual temporada. O Bayern de Munique, por sua vez, considera Wirtz o jogador ideal para liderar o meio-campo do clube no futuro. A tendência é que ambos os clubes invistam alto pela contratação do atleta.

Florian Wirtz deve ser o principal alvo de disputa entre Real Madrid e Bayern de Munique (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Por sua vez, Jonathan Tah, outro jogador do Leverkusen que está na mira dos dois clubes, parece ter uma situação mais acessível. Isso porque o zagueiro tem vínculo com a atual equipe apenas até o fim da temporada e pode assinar um pré-contrato com qualquer time a partir de janeiro, acertando uma transferência sem custos.

Para o Real Madrid, o jogador seria uma reposição imediata a Éder Militão, que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito no começo do mês. O Bayern, por sua vez, vê o jogador como um bom reforço para a sua zaga.

A disputa pelos jogadores que já pertencem ao Bayern

Ao contrário de Wirtz e Tah, a disputa pelos outros três jogadores tem uma característica particular: todos já pertencem ao Bayern de Munique, que pode perder os jogadores em caso de fracasso nas negociações para renovação de contrato.

O lateral-esquerdo Alphonso Davies é o principal exemplo. Seu contrato se encerra em 2025, e as negociações para renovação estão travadas há pouco mais de um ano, o que despertou o interesse do Real Madrid. O jogador, inclusive, já demonstrou interesse em uma possível transferência para o clube espanhol.

Kimmich, por outro lado, tem a situação mais imprevisível. O contrato do volante também se encerra em 2025, mas os avanços nas negociações de renovação são limitados, o que deixou o jogador insatisfeito. Diante desta situação, o jogador passou a ser encarado pelo Real Madrid como o substituto ideal para Toni Kroos, que se aposentou no final da última temporada.

Joshua Kimmich tem contrato com o Bayern de Munique até julho de 2025, mas tem negociações por uma renovação emperradas (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Por fim, Musiala é considerado inegociável pelo Bayern. Prova disso é que o clube negocia uma extensão de contrato até 2030 para o jogador, transformando-o em um dos maiores salários da equipe. A chance de transferência é mínima, mas o Real Madrid segue monitorando a situação do jogador, que também é considerado uma das grandes promessas do futebol alemão.

O contexto de cada uma das negociações coloca o Real Madrid em vantagem em certas disputas, mas o Bayern de Munique conta com um projeto de renovação do elenco para tentar segurar seus principais jogadores. A ver como as "batalhas" se desenrolam na janela de transferências de janeiro.

