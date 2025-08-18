Técnico do Betis é sincero sobre contratação de Antony: ‘Ele sabe’
Brasileiro está fora dos planos do Manchester United
Técnico do Betis, Manuel Pellegrini foi sincero sobre a possibilidade da contratação definitiva de Antony na janela de transferências. O treinador revelou não ter conversa com o brasileiro, mas não escondeu o desejo em contar com o jogador na temporada.
- Não falei com Antony, mas ele sabe perfeitamente a opinião do compor técnico, o que exigimos dele e o que nos ofereceu. Seria um grande reforço com o desempenho que demonstrou no ano passado - declarou o comandante do Betis.
Nesta janela de transferências, o Betis busca costurar um acordo com o Manchester United e repatriar Antony. O atacante tem o desejo de retornar ao clube espanhol com o objetivo de lutar por uma vaga na Seleção Brasileira visando a próxima Copa do Mundo.
Nos Diabos Vermelhos, Antony treina separado do grupo principal, uma vez que não está nos planos do técnico Rúben Amorim. O brasileiro não foi relacionado para a estreia da equipe na derrota para o Arsenal, pela Premier League.
