imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Rodadas das Eliminatórias: veja os resultados na Europa e na África

Data Fifa de setembro marcou o início de jornada no Velho Continente e teve dois avanços à Copa do Mundo no "Berço da Humanidade"

imagem cameraHaaland comemorando seu quinto gol da partida (Foto: Fredrik Varfjell/AFP)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
04:50
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Data Fifa de setembro chegou ao fim nesta terça-feira (9), e diversas eliminatórias rumo à Copa do Mundo se desenvolveram e chegaram perto de uma definição. Na África, a seleção de Cabo Verde se aproximou de garantir-se pela primeira vez no Mundial. Já na Europa, o Grupo I foi movimentado, com duas partidas que passaram de oito gols.

Continente define segunda seleção para a Copa do Mundo; veja todos os classificados

Eliminatórias da Europa

Nesta Data Fifa, se iniciaram as disputas nos grupos A até o F — devido à disputa da Uefa Nations League, que ocupou grande parte dos calendários das principais seleções presentes. As demais chaves, por outro lado, já chegaram na metade do caminho. Uma delas foi o Grupo I, que ficou marcado por goleadas e um jogo movimentado de nove gols. Nenhuma seleção europeia garantiu a classificação, mas a Noruega deu um passo imporante ao bater a Moldávia por 11 a 1.

Mesmo em rodadas diferentes e equipe a menos, o modo de classificação é a mesma, com os primeiros colocados garantidos na Copa do Mundo, enquanto os segundos colocados avançarão para os play-offs, junto com os quatro vencedores dos grupos mais bem classificados da Nations League de 2024/25 que terminaram fora dos dois primeiros de seu grupo de qualificação.

Haaland comemorando gol na partida (Foto: Fredrik Varfjell/AFP)
Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja os grupos e resultados das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 - UEFA

Grupo A

  • Esvováquia - 6pts - 2J
  • Alemanha - 3pts - 2J
  • Irlanda do Norte - 3pts - 2J
  • Luxemburgo - 0pts - 2J

07/09/2025 - Luxemburgo 0x1 Eslováquia
07/09/2025 - Alemanha 3x1 Irlanda do Norte

Grupo B

  • Suíça - 6pts - 2J
  • Kosovo - 3pts - 2J
  • Suécia - 1pt - 2J
  • Eslovênia - 1pt - 2J

08/09/2025 - Kosovo 2x0 Suécia
08/09/2025 - Suíça 3x0 Eslovênia

Grupo C

  • Dinamarca - 4pts - 2J
  • Escócia - 4pts - 2J
  • Grécia - 3pts - 2J
  • Belarus - 0pts - 2J

08/09/2025 - Belarus 0x2 Escócia
08/09/2025 - Grécia 0x3 Dinamarca

Grupo D

  • França - 6pts - 2J
  • Islândia - 3pts - 2J
  • Ucrânia - 1pt - 2J
  • Azerbaijão - 1pt - 2J

09/09/2025 - Azerbaijão 1x1 Ucrânia
09/09/2025 - França 2x1 Islândia

Grupo E

  • Espanha - 6pts - 2J
  • Turquia - 3pts - 2J
  • Geórgia - 3pts - 2J
  • Bulgária - 0pts - 2J

07/09/2025 - Geórgia 3x0 Bulgária
07/09/2025 - Turquia 0x6 Espanha

Grupo F

  • Portugal - 6pts - 2J
  • Armênia - 3pts - 2J
  • Hungria - 1pt - 2J
  • Irlanda - 1pt - 2J

09/09/2025 - Armênia 2x1 Irlanda
09/09/2025 - Hungria 2x3 Portugal

Grupo G

  1. Holanda - 10pts - 4J
  2. Polônia - 10pts - 5J
  3. Finlândia - 7pts - 5J
  4. Lituânia - 3pts - 5J
  5. Malta - 2pt - 5J

07/09/2025 -Lituânia 2x3 Holanda
07/09/2025 - Polônia 3x1 Finlândia

Grupo H

  1. Áustria - 12pts - 4J
  2. Bôsnia - 9pts - 5J
  3. Romênia - 7pts - 5J
  4. Chipre - 4pts - 5J
  5. San Marino - 0pt - 5J

09/09/2025 - Bôsnia 1x2 Áustria
09/09/2025 - Chipe 2x2 Romênia

Grupo I

  1. Noruega - 15pts - 5J
  2. Itália - 9pts - 4J
  3. Israel - 9pts - 5J
  4. Estônia - 3pts- 5J
  5. Moldávia - 0pt - 5J

08/09/2025 - Israel 4x5 Itália
09/09/2025 - Noruega 11x1 Moldávia

Grupo J

  1. Macedônia do Norte - 11pts - 5J
  2. Bélgica - 10pts - 4J
  3. País de Gales - 10pts - 5J
  4. Cazaquistão - 3pts - 5J
  5. Liechtenstein - 0pt - 5J

07/09/2025 - Macedônia do Norte 5x0 Liechtenstein
07/09/2025 - Bélgica 6x0 Cazaquistão

Grupo K

  1. Inglaterra - 15pts - 5J
  2. Albânia - 8pts - 5J
  3. Sérvia - 7pts - 4J
  4. Letônia - 4pts - 5J
  5. Andorra - 0pt - 5J

09/09/2025 - Sérvia 0x5 Inglaterra
09/09/2025 - Albânia 1x0 Letônia

Grupo L

  1. Croácia - 12pts - 4J
  2. República Tcheca - 12pts - 5J
  3. Montenegro - 6pts - 5J
  4. Ilhas Faroe - 6pts - 5J
  5. Gibraltar - 0pt - 5J

08/09/2025 - Gibraltar 0x1 Ilhas Faroe
08/09/2025 - Croácia 4x0 Montenegro

Eliminatórias da África

A Data Fifa marcou também os primeiros classificados no continente africano. A primeira seleção a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 para representar o berço da humanidade foi o Marrocos, que em seu primeiro compromisso, goleou o Níger por 5 a 0.

Já na segunda rodada, foi a vez da Tunísia buscar seu lugar na América do Norte. As “Águias de Cartago” emendaram triunfos diante de Libéria e Guiné Equatorial para alcançar a terceira participação seguida em Mundiais.

Todas as seleções têm oito compromissos realizados, exceto as do grupo E, que conta com apenas cinco equipes - as demais chaves têm seis. A definição de parte das vagas acontecerá na próxima Data Fifa; o continente também dá uma vaga na repescagem, que será realizada entre os dias 23 e 31 de março de 2026.

tunisia Eliminatórias
Jogadores da seleção da Tunísia em comemoração pela classificação para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/Fifa)

Grupo A

  • Egito - 20pts
  • Burkina Faso - 15pts
  • Serra Leoa - 12pts
  • Guiné-Bissau - 10pts
  • Etiópia - 6pts
  • Djibuti - 1pt

08/09/2025 - Guiné-Bissau 2x0 Djibuti
09/09/2025 - Serra Leoa 2x0 Etiópia
09/09/2025 - Burkina Faso 0x0 Egito

Grupo B

  • Senegal - 18pts
  • RD Congo - 16pts
  • Sudão - 12pts
  • Togo - 7pts
  • Mauritânia - 6pts
  • Sudão do Sul - 4pts

09/09/2025 - RD Congo 2x3 Senegal
09/09/2025 - Togo 1x0 Sudão do Sul
09/09/2025 - Mauritânia 0x0 Sudão do Sul

Grupo C

  • África do Sul - 17 pts
  • Benin - 14 pts
  • Nigéria - 11 pts
  • Ruanda - 11 pts
  • Lesoto - 6 pts
  • Zimbábue - 4pts

09/09/2025 - Zimbábue 0x1 Ruanda
09/09/2025 - África do Sul 1x1 Nigéria
09/09/2025 - Benin 4x0 Lesoto

Grupo D

  1. Cabo Verde - 19pts
  2. Camarões - 15pts
  3. Líbia - 14pts
  4. Angola - 10pts
  5. Ilhas Maurício - 5pts
  6. Essuatini - 2pts

08/09/2025 - Líbia 2x0 Essuatini
09/09/2025 - Cabo Verde 1x0 Camarões
09/09/2025 - Angola 3x1 Ilhas Maurício

Grupo E

  • Marrocos - 21pts
  • Tanzânia - 10pts
  • Níger - 9pts
  • Zâmbia - 6pts
  • Congo - 1pts

08/09/2025 - Zâmbia 0x2 Marrocos
09/09/2025 - Tanzânia 0x1 Níger

Grupo F

  • Costa do Marfim - 20pts
  • Gabão - 19pts
  • Gâmbia - 10pts
  • Burundi - 10pts
  • Quênia - 9pts
  • Seicheles - 0pts

09/09/2025 - Quênia 5x0 Seicheles
09/09/2025 - Gabão 0x0 Costa do Marfim
09/09/2025 - Gâmbia 2x0 Burundi

Grupo G

  • Argélia - 19pts
  • Uganda - 15pts
  • Moçambique - 15pts
  • Guiné - 11pts
  • Botswana - 9pts
  • Somália - 1pt

08/09/2025 - Moçambique 2x0 Botswana
08/09/2025 - Guiné 0x0 Argélia
08/09/2025 - Uganda 2x0 Somália

Grupo H

  • Tunísia - 22pts
  • Guiné Equatorial - 16pts
  • Namíbia - 12pts
  • Malawi - 10pts
  • Libéria - 8pts
  • São Tomé e Príncipe - 0pts

08/09/2025 - Guiné Equatorial 0x1 Tunísia
08/09/2025 - Malawi 2x2 Libéria
09/09/2025 - Namíbia 3x0 São Tomé e Príncipe

Grupo I

  • Gana - 19pts
  • Madagascar - 16pts
  • Comores - 15pts
  • Mali - 12pts
  • República Centro-Africana - 5pts
  • Chade - 1pt

07/09/2025 - República Centro-Africana 0x2 Comores
08/09/2025 - Madagascar 3x1 Chade
08/09/2025 - Gana 1x0 Mali

Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 🏆

  1. Canadá (país sede)
  2. EUA (país sede)
  3. México (país sede)
  4. Argentina
  5. Irã
  6. Japão
  7. Nova Zelândia
  8. Uzbequistão
  9. Jordânia
  10. Coreia do Sul
  11. Austrália
  12. Brasil
  13. Equador
  14. Uruguai
  15. Colômbia
  16. Paraguai
  17. Marrocos
  18. Tunísia

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.


