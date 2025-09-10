Rodadas das Eliminatórias: veja os resultados na Europa e na África
Data Fifa de setembro marcou o início de jornada no Velho Continente e teve dois avanços à Copa do Mundo no "Berço da Humanidade"
A Data Fifa de setembro chegou ao fim nesta terça-feira (9), e diversas eliminatórias rumo à Copa do Mundo se desenvolveram e chegaram perto de uma definição. Na África, a seleção de Cabo Verde se aproximou de garantir-se pela primeira vez no Mundial. Já na Europa, o Grupo I foi movimentado, com duas partidas que passaram de oito gols.
Eliminatórias da Europa
Nesta Data Fifa, se iniciaram as disputas nos grupos A até o F — devido à disputa da Uefa Nations League, que ocupou grande parte dos calendários das principais seleções presentes. As demais chaves, por outro lado, já chegaram na metade do caminho. Uma delas foi o Grupo I, que ficou marcado por goleadas e um jogo movimentado de nove gols. Nenhuma seleção europeia garantiu a classificação, mas a Noruega deu um passo imporante ao bater a Moldávia por 11 a 1.
Mesmo em rodadas diferentes e equipe a menos, o modo de classificação é a mesma, com os primeiros colocados garantidos na Copa do Mundo, enquanto os segundos colocados avançarão para os play-offs, junto com os quatro vencedores dos grupos mais bem classificados da Nations League de 2024/25 que terminaram fora dos dois primeiros de seu grupo de qualificação.
Veja os grupos e resultados das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 - UEFA
Grupo A
- Esvováquia - 6pts - 2J
- Alemanha - 3pts - 2J
- Irlanda do Norte - 3pts - 2J
- Luxemburgo - 0pts - 2J
07/09/2025 - Luxemburgo 0x1 Eslováquia
07/09/2025 - Alemanha 3x1 Irlanda do Norte
Grupo B
- Suíça - 6pts - 2J
- Kosovo - 3pts - 2J
- Suécia - 1pt - 2J
- Eslovênia - 1pt - 2J
08/09/2025 - Kosovo 2x0 Suécia
08/09/2025 - Suíça 3x0 Eslovênia
Grupo C
- Dinamarca - 4pts - 2J
- Escócia - 4pts - 2J
- Grécia - 3pts - 2J
- Belarus - 0pts - 2J
08/09/2025 - Belarus 0x2 Escócia
08/09/2025 - Grécia 0x3 Dinamarca
Grupo D
- França - 6pts - 2J
- Islândia - 3pts - 2J
- Ucrânia - 1pt - 2J
- Azerbaijão - 1pt - 2J
09/09/2025 - Azerbaijão 1x1 Ucrânia
09/09/2025 - França 2x1 Islândia
Grupo E
- Espanha - 6pts - 2J
- Turquia - 3pts - 2J
- Geórgia - 3pts - 2J
- Bulgária - 0pts - 2J
07/09/2025 - Geórgia 3x0 Bulgária
07/09/2025 - Turquia 0x6 Espanha
Grupo F
- Portugal - 6pts - 2J
- Armênia - 3pts - 2J
- Hungria - 1pt - 2J
- Irlanda - 1pt - 2J
09/09/2025 - Armênia 2x1 Irlanda
09/09/2025 - Hungria 2x3 Portugal
Grupo G
- Holanda - 10pts - 4J
- Polônia - 10pts - 5J
- Finlândia - 7pts - 5J
- Lituânia - 3pts - 5J
- Malta - 2pt - 5J
07/09/2025 -Lituânia 2x3 Holanda
07/09/2025 - Polônia 3x1 Finlândia
Grupo H
- Áustria - 12pts - 4J
- Bôsnia - 9pts - 5J
- Romênia - 7pts - 5J
- Chipre - 4pts - 5J
- San Marino - 0pt - 5J
09/09/2025 - Bôsnia 1x2 Áustria
09/09/2025 - Chipe 2x2 Romênia
Grupo I
- Noruega - 15pts - 5J
- Itália - 9pts - 4J
- Israel - 9pts - 5J
- Estônia - 3pts- 5J
- Moldávia - 0pt - 5J
08/09/2025 - Israel 4x5 Itália
09/09/2025 - Noruega 11x1 Moldávia
Grupo J
- Macedônia do Norte - 11pts - 5J
- Bélgica - 10pts - 4J
- País de Gales - 10pts - 5J
- Cazaquistão - 3pts - 5J
- Liechtenstein - 0pt - 5J
07/09/2025 - Macedônia do Norte 5x0 Liechtenstein
07/09/2025 - Bélgica 6x0 Cazaquistão
Grupo K
- Inglaterra - 15pts - 5J
- Albânia - 8pts - 5J
- Sérvia - 7pts - 4J
- Letônia - 4pts - 5J
- Andorra - 0pt - 5J
09/09/2025 - Sérvia 0x5 Inglaterra
09/09/2025 - Albânia 1x0 Letônia
Grupo L
- Croácia - 12pts - 4J
- República Tcheca - 12pts - 5J
- Montenegro - 6pts - 5J
- Ilhas Faroe - 6pts - 5J
- Gibraltar - 0pt - 5J
08/09/2025 - Gibraltar 0x1 Ilhas Faroe
08/09/2025 - Croácia 4x0 Montenegro
Eliminatórias da África
A Data Fifa marcou também os primeiros classificados no continente africano. A primeira seleção a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 para representar o berço da humanidade foi o Marrocos, que em seu primeiro compromisso, goleou o Níger por 5 a 0.
Já na segunda rodada, foi a vez da Tunísia buscar seu lugar na América do Norte. As “Águias de Cartago” emendaram triunfos diante de Libéria e Guiné Equatorial para alcançar a terceira participação seguida em Mundiais.
Todas as seleções têm oito compromissos realizados, exceto as do grupo E, que conta com apenas cinco equipes - as demais chaves têm seis. A definição de parte das vagas acontecerá na próxima Data Fifa; o continente também dá uma vaga na repescagem, que será realizada entre os dias 23 e 31 de março de 2026.
Grupo A
- Egito - 20pts
- Burkina Faso - 15pts
- Serra Leoa - 12pts
- Guiné-Bissau - 10pts
- Etiópia - 6pts
- Djibuti - 1pt
08/09/2025 - Guiné-Bissau 2x0 Djibuti
09/09/2025 - Serra Leoa 2x0 Etiópia
09/09/2025 - Burkina Faso 0x0 Egito
Grupo B
- Senegal - 18pts
- RD Congo - 16pts
- Sudão - 12pts
- Togo - 7pts
- Mauritânia - 6pts
- Sudão do Sul - 4pts
09/09/2025 - RD Congo 2x3 Senegal
09/09/2025 - Togo 1x0 Sudão do Sul
09/09/2025 - Mauritânia 0x0 Sudão do Sul
Grupo C
- África do Sul - 17 pts
- Benin - 14 pts
- Nigéria - 11 pts
- Ruanda - 11 pts
- Lesoto - 6 pts
- Zimbábue - 4pts
09/09/2025 - Zimbábue 0x1 Ruanda
09/09/2025 - África do Sul 1x1 Nigéria
09/09/2025 - Benin 4x0 Lesoto
Grupo D
- Cabo Verde - 19pts
- Camarões - 15pts
- Líbia - 14pts
- Angola - 10pts
- Ilhas Maurício - 5pts
- Essuatini - 2pts
08/09/2025 - Líbia 2x0 Essuatini
09/09/2025 - Cabo Verde 1x0 Camarões
09/09/2025 - Angola 3x1 Ilhas Maurício
Grupo E
- Marrocos - 21pts
- Tanzânia - 10pts
- Níger - 9pts
- Zâmbia - 6pts
- Congo - 1pts
08/09/2025 - Zâmbia 0x2 Marrocos
09/09/2025 - Tanzânia 0x1 Níger
Grupo F
- Costa do Marfim - 20pts
- Gabão - 19pts
- Gâmbia - 10pts
- Burundi - 10pts
- Quênia - 9pts
- Seicheles - 0pts
09/09/2025 - Quênia 5x0 Seicheles
09/09/2025 - Gabão 0x0 Costa do Marfim
09/09/2025 - Gâmbia 2x0 Burundi
Grupo G
- Argélia - 19pts
- Uganda - 15pts
- Moçambique - 15pts
- Guiné - 11pts
- Botswana - 9pts
- Somália - 1pt
08/09/2025 - Moçambique 2x0 Botswana
08/09/2025 - Guiné 0x0 Argélia
08/09/2025 - Uganda 2x0 Somália
Grupo H
- Tunísia - 22pts
- Guiné Equatorial - 16pts
- Namíbia - 12pts
- Malawi - 10pts
- Libéria - 8pts
- São Tomé e Príncipe - 0pts
08/09/2025 - Guiné Equatorial 0x1 Tunísia
08/09/2025 - Malawi 2x2 Libéria
09/09/2025 - Namíbia 3x0 São Tomé e Príncipe
Grupo I
- Gana - 19pts
- Madagascar - 16pts
- Comores - 15pts
- Mali - 12pts
- República Centro-Africana - 5pts
- Chade - 1pt
07/09/2025 - República Centro-Africana 0x2 Comores
08/09/2025 - Madagascar 3x1 Chade
08/09/2025 - Gana 1x0 Mali
Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 🏆
- Canadá (país sede)
- EUA (país sede)
- México (país sede)
- Argentina
- Irã
- Japão
- Nova Zelândia
- Uzbequistão
- Jordânia
- Coreia do Sul
- Austrália
- Brasil
- Equador
- Uruguai
- Colômbia
- Paraguai
- Marrocos
- Tunísia
