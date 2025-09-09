Haaland marca cinco e Noruega massacra Moldávia por 11 a 1
Foi a quinta maior goleada da história das Eliminatórias da Europa
Nesta terça-feira (9), a Noruega fez história nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 ao golear a Moldávia por 11 a 1, em Oslo. Foi a quinta maior goleada da história da competição. O astro Erling Haaland brilhou com cinco gols e ainda distribuiu duas assistências no massacre.
Buscando manter a liderança do Grupo I, a Noruega entrou em campo com a missão de se afastar da Itália, vice-líder. O que era uma obrigação acabou se transformando em diversão. No estádio Ullevaal, em Oslo, a equipe de Haaland e Odegaard dominou completamente a Moldávia. Foram 11 gols a favor – e o único da seleção visitante saiu em um gol contra de Ostigard.
Além dele, Odegaard também se destacou, marcando um gol e dando duas assistências. Outro nome que brilhou foi o jovem Thelo Aasgaard. Entrando apenas aos 24 minutos do segundo tempo, ele conseguiu anotar quatro gols em pouco mais de 20 minutos em campo.
Atuação de Haaland foi destaque no Sofascore
⚽ 5 gols (!)
🅰️ 2 assistências (!)
🧠 2 grandes chances criadas (!)
👟 10 finalizações (7 no gol!)
💪 5/7 duelos ganhos (!)
💯 Nota Sofascore: 10
Noruega de Haaland protagoniza a quinta maior goleada das Eliminatórias Europeias
A goleada da Noruega foi a maior desde 2023, quando a França de Mbappé aplicou 14 a 0 sobre Gibraltar, no placar mais elástico da competição. Em 2006, a Alemanha havia derrotado San Marino por 13 a 0. Antes disso, em 1983, a Espanha venceu Malta por 12 a 1. Já em 2011, a Holanda bateu novamente San Marino por 11 a 0. Agora, a Noruega figura nesse seleto grupo após atropelar a Moldávia por 11 a 1.
Maiores goleadas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo
- França 14x0 Gibraltar (Novembro de 2023)
- Alemanha 13x0 San Marino (Setembro de 2006)
- Espanha 12x1 Malta (Dezembro de 1983)
- Holanda 11x0 San Marino (Setembro de 2011)
- Noruega 11x1 Moldávia (Setembro de 2025)
- França x Azerbaijão (Setembro de 1995)
- Inglaterra 9x0 Luxemburgo (Dezembro de 1982)
- Espanha 9x0 Albania (Dezembro de 1990)
- Espanha 9x0 Austria (Março de 1999)
- Espanha 9x0 San Marino (Junho de 1999)
Tudo sobre
