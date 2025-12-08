Torcedores do Napoli se derretem por brasileiro: 'Implacável'
David Neres foi destaque na vitória do Napoli sobre a Juventus
O Napoli venceu a Juventus por 2 a 1, neste domingo (7), pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. Em duelo disputado no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA), a equipe do sul da Itália contou com o brilho de David Neres, importante nos dois gols de Rasmus Hojlund que deu a vitória aos napolitanos.
Na partida, David Neres deu a assistência para o primeiro gol, após jogada individual na ponta direita e cruzamento rasteiro para Hojlund. O atacante dinamarquês se atirou na bola com um carrinho e abriu o placar ao Napoli logo aos oito minutos. No início da segunda etapa, a Juventus empatou com Kenan Yıldız, mas o brasileiro seguiu embalado.
Perto do minuto final, David Neres cruzou para área. McKennie cortou mal o passe e a bola sobrou para Hojlund, que completou de cabeça para o fundo do gol de Michele Di Gregorio, o quarto do atacante dinamarquês no Campeonato Italiano. A atuação dos atacantes foi elogiada pela torcida napolitana, principalmente do brasileiro. Veja comentários sobre a atuação de Neres:
Tradução: "Errei muito sobre ele, simplesmente implacável"
Tradução: "David Neres esta noite"
Tradução: "É o Napoli de David Neres e Rasmus Hojlund"
Tradução: "David Neres no primeiro tempo contra a Juventus"
Tradução: "David Neres é legitimamente incrível"
Números de David Neres em Napoli x Juventus
- 80 minutos
- 3 chances criadas
- 2 grandes chances criadas
- 1 assistência
- 5/6 dribles completados
- 1 desarme
- 3 recuperações de bola
- 8/11 duelos vencidos
O que vem por aí?
O Napoli retorna aos gramados na quarta-feira (10), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League, contra o Benfica, às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz. Com o resultado, o Napoli segue na liderança do Campeonato Italiano, com 31 pontos, um à frente da Inter de Milão, que goleou o Como por 4 a 0.
