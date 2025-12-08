menu hamburguer
Torcedores do Napoli se derretem por brasileiro: 'Implacável'

David Neres foi destaque na vitória do Napoli sobre a Juventus

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
11:23
Pelo Campeonato Italiano, o Napoli venceu a Juventus por 2 a 1 (Foto: CARLO HERMANN / AFP)
Pelo Campeonato Italiano, o Napoli venceu a Juventus por 2 a 1 (Foto: CARLO HERMANN / AFP)
  • Mais Notícias

Napoli venceu a Juventus por 2 a 1, neste domingo (7), pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. Em duelo disputado no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA), a equipe do sul da Itália contou com o brilho de David Neres, importante nos dois gols de Rasmus Hojlund que deu a vitória aos napolitanos.

Na partida, David Neres deu a assistência para o primeiro gol, após jogada individual na ponta direita e cruzamento rasteiro para Hojlund. O atacante dinamarquês se atirou na bola com um carrinho e abriu o placar ao Napoli logo aos oito minutos. No início da segunda etapa, a Juventus empatou com Kenan Yıldız, mas o brasileiro seguiu embalado.

Perto do minuto final, David Neres cruzou para área. McKennie cortou mal o passe e a bola sobrou para Hojlund, que completou de cabeça para o fundo do gol de Michele Di Gregorio, o quarto do atacante dinamarquês no Campeonato Italiano. A atuação dos atacantes foi elogiada pela torcida napolitana, principalmente do brasileiro. Veja comentários sobre a atuação de Neres:

Tradução: "Errei muito sobre ele, simplesmente implacável"

Tradução: "David Neres esta noite"

Tradução: "É o Napoli de David Neres e Rasmus Hojlund"

Tradução: "David Neres no primeiro tempo contra a Juventus"

Tradução: "David Neres é legitimamente incrível"

Números de David Neres em Napoli x Juventus

  1. 80 minutos
  2. 3 chances criadas
  3. 2 grandes chances criadas
  4. 1 assistência
  5. 5/6 dribles completados
  6. 1 desarme
  7. 3 recuperações de bola
  8. 8/11 duelos vencidos
David Neres em ação pelo Napoli (Foto: CARLO HERMANN / AFP)
David Neres em ação pelo Napoli (Foto: CARLO HERMANN / AFP)

O que vem por aí?

O Napoli retorna aos gramados na quarta-feira (10), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League, contra o Benfica, às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz. Com o resultado, o Napoli segue na liderança do Campeonato Italiano, com 31 pontos, um à frente da Inter de Milão, que goleou o Como por 4 a 0.

