Son retorna ao Tottenham para despedida; entenda
Atacante sul-coreano terá despedida diante dos torcedores antes da partida contra o Slavia Praga
O atacante Heung-Min Son retornará ao Tottenham nesta terça-feira (9) para uma despedida diante dos torcedores antes da partida contra o Slavia Praga, pela Champions League. O clube informou que o sul-coreano irá ao gramado antes da entrada das equipes e terá a oportunidade de se dirigir ao público. Segundo o comunicado, os detalhes e os horários da ação serão divulgados antes do jogo.
Son deixou o Tottenham no meio do ano para atuar no Los Angeles FC, da MLS, encerrando uma trajetória de dez temporadas que teve a conquista da Liga Europa como ponto final da passagem.
Sua última partida pelo clube inglês ocorreu em 3 de agosto, em amistoso de pré-temporada contra o Newcastle, na Coreia do Sul. Desde então, ele havia declarado que voltaria a Londres para se despedir da torcida. O Tottenham também informou que iniciou a produção de um mural em homenagem ao atacante, como forma de celebrar seu legado no clube.
— Quando anunciei minha decisão de deixar o clube, estava na Coreia e não tive a chance de me despedir dos torcedores no estádio. Agora vou voltar a Londres em 9 de dezembro, para a partida da Champions League, e poderei dizer pessoalmente o quanto o apoio dos torcedores significou para mim e para minha família ao longo de dez anos. Será emocionante — disse Son.
Son se consolidou como ídolo histórico do Tottenham
Em sua passagem pelo Tottenham, Son marcou 173 gols e se tornou o quarto maior artilheiro da história dos Spurs. Ele também capitaneou a equipe comandada por Ange Postecoglou na conquista da Liga Europa — primeiro título do clube londrino em 17 anos, embora tenha começado no banco na vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United, em Bilbao, na Espanha.
