Antony alfineta Manchester United após saída: ‘Muitas coisas ruins’

Emprestado pelo Manchester United ao Betis, Antony abriu o jogo sobre sua saída da Inglaterra para a Espanha. O brasileiro afirmou que precisava de uma mudança de ares por conta de "coisas ruins" que aconteceram nos Red Devils.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Precisava encontrar comigo mesmo e ser feliz. Cada dia que passa, creio que tomei a melhor decisão que poderia ter tomado. Aprendi muitas coisas boas no Manchester United, mas também passei por muitas coisas ruins.

continua após a publicidade

Antony comentou sobre sua adaptação ao Betis após uma passagem frustrante pelo Manchester United. O brasileiro afirmou que a cidade lembra o Brasil e comentou sobre a expectativa para o clássico contra o Sevilla.

- Sevilha me lembra o Brasil em muitas coisas. O sol, a comida, as pessoas... Isso é muito importante para quem vem do Brasil. Estou muito ansioso (para o clássico). As pessoas dizem que é muito importante, que é uma partida muito grande.

continua após a publicidade

Em tese, Antony retorna ao Manchester United ao fim do seu contrato de empréstimo com o Betis, que se encerra em junho. No entanto, os espanhóis buscam um acordo para estender a permanência do brasileiro até 2026.