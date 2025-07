A notícia do falecimento de Diogo Jota pegou o mundo do futebol de surpresa. O atacante do Liverpool foi a óbito na madrugada desta quinta-feira (3), aos 28 anos, após sofrer um acidente de carro em Zamora, na Espanha, junto ao seu irmão, André Silva, que também morreu.

Apesar de não ser considerado um dos principais astros do elenco, Jota era figurinha constante nas partidas, principalmente saindo do banco de reservas. Muito querido pelo técnico Jürgen Klopp, que pediu sua contratação ainda em 2020, o português seguiu sendo importante e marcou o primeiro gol da era Arne Slot, diante do Ipswich Town, na abertura da última Premier League.

Além do carinho dos comandantes, o atleta também era uma espécie de xodó da torcida, por marcar gols importantes ao longo das temporadas. A exemplo, foi de Diogo o 10.000º gol da história do clube, diante do Midtjylland, pela Champions, em 2020/21.

A relação positiva entre jogador e torcedores levou à criação de uma música por parte dos aficionados, que comparava o camisa 20 a outro astro português: Luís Figo, eleito Bola de Ouro em 2000 e multicampeão por Barcelona, Real Madrid e Inter de Milão.

🎶 A música de Diogo Jota cantada pela torcida do Liverpool

Ah, ele veste a número 20

Ele vai nos levar à vitória

E quando ele correr pela ponta esquerda

Ele vai cortar e marcar pelo LFC

Ele é um rapaz de Portugal

Melhor que o Figo, você não sabia?

Ah, o nome dele é Diogo

A música era inspirada na canção "Bad Moon Rising", da banda Creedence Clearwater Revival. O ritmo foi adaptado por torcedores argentinos de diferentes formas, incluindo uma provocação da torcida do Boca Juniors ao River Plate pelo rebaixamento em 2011, e o hit que embalou a queda do Brasil para a Alemanha no Mundial de 2014, "Brasil, decime qué se siente", de torcedores albicelestes.

