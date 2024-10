Éderson é peça fundamental no City de Guardiola (Foto: Divulgação/Manchester City)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 13:43 • Manchester (ING)

Na janela de transferências de meio de ano, Éderson quase deixou o Manchester City. No entanto, com o apoio do técnico Pep Guardiola, o goleiro citizen decidiu ficar.

- Realmente tinha proposta na mesa, porque era uma proposta fora do comum. Tive inúmeras conversas com Guardiola, e uma delas foi primordial. Mas pelo o que ele me falou, as garantias, o processo e a evolução que eu tive com ele. Tudo isso foi primordial para a minha permanência no City - comentou o brasileiro.

O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, era o principal interessado em tirar Éderson do Manchester City. A equipe saudita conta com nomes conhecidos no elenco atual, como os franceses Benzema e Kanté, além do brasileiro Fabinho. Durante a pré-temporada do time inglês, Guardiola pediu a permanência do goleiro brasileiro no clube. Porém, naquele momento, hão havia definição sobre o caso.

Após o término da janela de transferências, Éderson confirmou a permanência e o fim das especulações sobre sua saída. Em 2017, o goleiro foi contratado pelo clube por € 40 milhões e está na oitava temporada como titular da equipe. Ao todo, o brasileiro conquistou 18 títulos pelos Cityzens, incluindo uma Uefa Champions League e seis Premier League.

