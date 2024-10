Manchester United demite Sir. Alex Ferguson, treinador lendário do clube

Alex Ferguson, lendário treinador do Manchester United (Foto: Ben Stansall/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 11:51 • Redação do Lance!

O grupo INEOS, comandado pelo bilionário Jim Ratcliffe, responsável pelo futebol do Manchester United e acionista minoritário do clube, tomou uma decisão polêmica. Sir. Alex Ferguson, lendário treinador dos Red Devils na história do futebol inglês, foi demitido como prática de redução de custos. Ele realizava a função de embaixador e diretor de futebol.

➡️ Lista de gigantes! Confira os treinadores que mais venceram o troféu da Champions League

O jornal The Athletic, da Inglaterra, garante que o salário de Alex Ferguson no Manchester United girava em torno de 2.16 milhões de euros anuais (cerca de R$ 13 milhões). A partir da decisão dos diretores de futebol, a lenda do Old Trafford seguirá como diretor no conselho do clube, cargo que também foi ocupado por Bobby Charlton. De acordo com o portal, a posição se trata de uma mera formalidade.

Alex Ferguson comandou o Manchester United às glórias entre as décadas de 90 e o início de 2010. São 49 títulos ao todo, que o coroam como o treinador mais vencedor de todos os tempos no esporte. Dos troféus, 40 foram conquistados pelos Red Devils. A devoção é tão grande, que o treinador nomeia uma das tribunas no estádio do clube.

Sir Alex Ferguson dá um beijo na taça da Premier League conquistada pelo Manchester United em 2013, seu último título (Foto: AFP)

Desde que Jim Ratcliffe assumiu o controle do futebol do clube, o Manchester United vem promovendo cortes de gastos como uma medida de reestruturação. Ele finalizou a compra de 27,7% das ações do clube em fevereiro de 2024 e é o grande responsável pela organização do futebol. Anteriormente, o esporte era tocado pelos investimentos da família Glazer.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional