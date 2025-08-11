PSG tem desfalque em decisão europeia por punição no Mundial

O PSG tem o desfalque do meia João Neves na decisão da Supercopa da Uefa após ser punido na final do Mundial de Clubes. O português foi expulso na final contra o Chelsea por um puxão no cabelo de Marc Cucurella.

João Neves foi alvo de um processo disciplinar da Fifa que o suspendeu por dois jogos do PSG. Com isso, o atleta não estará em campo contra o Tottenham, na quarta-feira (13), assim como desfalca a equipe de Luis Enrique na estreia da Ligue 1 contra o Nantes, no domingo (17).

Na última temporada, João Neves foi um dos protagonistas na engrenagem do PSG, e o bom rendimento lhe rendeu uma indicação ao Bola de Ouro. O português é um dos nove jogadores do atual campeão da Champions League que concorrem ao prêmio entre 30 atletas.

Na quarta-feira (6), o PSG retornou das férias com apenas uma semana de treino antes do confronto com o Tottenham. A expectativa é a de que Luis Enrique mantenha a base do time titular, o que faz com que Zaire-Emery surja como um forte candidato a iniciar o duelo pela Supercopa da Uefa.

