‘Raphinha luta contra si mesmo no Barcelona’, diz jornal espanhol

O atacante brasileiro teve a melhor temporada de sua carreira no último ano

Raphinha comemora seu segundo gol contra o Real Madrid pela Supercopa da Espanha (Foto: Haitham Al-Shukairi/AFP)
João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
07:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

O brasileiro Raphinha foi um dos principais nomes do último ano do Barcelona. Prestes a começar a quarta temporada pelo clube espanhol, o camisa 11 tem o desafio de manter o alto nível apresentado ultimamente, em especial sob comando do técnico Hansi Flick. O jornal espanhol "As" destacou que o ponta "deverá lutar contra si mesmo e as expectativas criadas ao seu redor" depois do rendimento extraordinário de 2024/25.

A publicação elogia o desempenho do gaúcho desde seu começo no Barça, mas enfatiza o crescimento com a chegada do treinador alemão, quando acabou a temporada com impressionantes 34 gols e 25 assistências em 57 partidas, números que o colocaram como um dos favoritos ao prêmio da Bola de Ouro, junto ao seu companheiro de time Lamine Yamal. O atacante chegou a usar a braçadeira de capitão em algumas ocasiões e não foram poucas as vezes em que defendeu seus companheiros, assumindo, de fato, uma postura de líder, algo que o noticiário também elogiou.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Raphinha anuncia renovação com o Barcelona (Foto: Reprodução/Barcelona)
Raphinha anuncia renovação com o Barcelona (Foto: Reprodução/Barcelona)

📆 Sequência do Raphinha e do Barcelona

O Barcelona marcou quatro amistosos para jogos de pré-temporada: Vissel Kobe (Japão), Seoul e Daegu (Coreia do Sul) e Como (Itália) – o último a ser disputado neste domingo (10), às 16h, pelo tradicional amistoso Troféu Joan Gamper. Nos três jogos iniciais, o time catalão cravou três ótimas vitórias: 3 a 1, 7 a 3 e 5 a 0, respectivamente. Neles, Raphinha teve atuação modesta contra o time japonês e duas apresentações boas contra os coreanos, jogando apenas o primeiro tempo em todos. Já pelo Troféu Joan Gamper, Raphinha brilhou e contribuiu para o triunfo do Barça no título amistoso com um gol e uma assistência.

