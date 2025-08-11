‘Raphinha luta contra si mesmo no Barcelona’, diz jornal espanhol
O atacante brasileiro teve a melhor temporada de sua carreira no último ano
O brasileiro Raphinha foi um dos principais nomes do último ano do Barcelona. Prestes a começar a quarta temporada pelo clube espanhol, o camisa 11 tem o desafio de manter o alto nível apresentado ultimamente, em especial sob comando do técnico Hansi Flick. O jornal espanhol "As" destacou que o ponta "deverá lutar contra si mesmo e as expectativas criadas ao seu redor" depois do rendimento extraordinário de 2024/25.
A publicação elogia o desempenho do gaúcho desde seu começo no Barça, mas enfatiza o crescimento com a chegada do treinador alemão, quando acabou a temporada com impressionantes 34 gols e 25 assistências em 57 partidas, números que o colocaram como um dos favoritos ao prêmio da Bola de Ouro, junto ao seu companheiro de time Lamine Yamal. O atacante chegou a usar a braçadeira de capitão em algumas ocasiões e não foram poucas as vezes em que defendeu seus companheiros, assumindo, de fato, uma postura de líder, algo que o noticiário também elogiou.
📆 Sequência do Raphinha e do Barcelona
O Barcelona marcou quatro amistosos para jogos de pré-temporada: Vissel Kobe (Japão), Seoul e Daegu (Coreia do Sul) e Como (Itália) – o último a ser disputado neste domingo (10), às 16h, pelo tradicional amistoso Troféu Joan Gamper. Nos três jogos iniciais, o time catalão cravou três ótimas vitórias: 3 a 1, 7 a 3 e 5 a 0, respectivamente. Neles, Raphinha teve atuação modesta contra o time japonês e duas apresentações boas contra os coreanos, jogando apenas o primeiro tempo em todos. Já pelo Troféu Joan Gamper, Raphinha brilhou e contribuiu para o triunfo do Barça no título amistoso com um gol e uma assistência.
